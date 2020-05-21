桃竹苗柴燒陶藝與茶席聯展 除展覽還有講座及DIY活動
邀集桃園、新竹及苗栗地區，共30位以柴燒為創作的陶藝家作品，於昨天起在桃園展演中心策辦「2020桃竹苗柴燒陶藝與茶席聯展」，除了可以欣賞陶藝家的柴燒創作外，在5月23日、5月30日還規畫柴燒、茶席系列講座；5月24日、31日另有DIY手捏陶活動，邀請民眾一同進入藝術的世界。
桃園市文化局指出，桃園、新竹及苗栗，這3縣市為柴燒窯的重要地區，擁有許多技藝精湛的柴燒藝術家，這次特地於5月20日至6月4日在桃園展演中心一樓展場策辦「窯藝生姿 2020桃竹苗柴燒陶藝與茶席聯展」，結合3縣市中19座窯場，和30位以柴燒為創作的陶藝家合作，包含簡銘炤、徐興隆、邱建清、林瑞華等30位，展現桃竹苗區域的柴燒創作特色，讓民眾一飽眼福。
柴燒陶藝是近幾十年來臺灣所風行的陶瓷文化，介於傳統產業、工藝技術和現代藝術之間的藝術形式，追求手作及自然，因此每件作品都具獨特特色。文化局表示，陶藝作品是日常生活器物的一環，也可融合多元的文化表現，結合陶藝、茶藝、花藝、工藝、書畫、表演藝術等當代藝術文化，其中，以「茶席」的方式來呈現，最能展現多元活力的變化。
這次展覽除了集合了3縣市陶藝家的精湛作品外，還透過茶席情境佈置與茶席體驗，橫向連結茶、陶文化。展覽期間更於5月23日、30日規畫柴燒、茶席系列講座，分享高溫柴燒和環保柴燒經驗與茶器影響茶的美學經驗，讓參與民眾對柴燒陶藝與茶席有更深入的了解；另外，5月24日、31日還有DIY手捏陶活動，讓民眾感受手作創作樂趣。
文化局表示，5月20日至6月4日歡迎到桃園展演中心一樓展場，一同欣賞樸實醇厚的柴燒作品、感受靜動態的複合藝術形式茶席的展演。展覽資訊歡迎上文化局官網culture.tycg.gov.tw或桃園有藝思FB粉絲專頁查詢或洽03-3322592#8708黃小姐。
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