快訊

台中中華夜市縱火犯 精神不穩定當著警方面點燃瓦斯桶

慢性發炎都是自己吃出來的！5種飲食惡習趕快改掉

新冠肺炎影響 桃園拉拉山媽媽桃網路行銷為主

中央社 / 桃園21日電

桃園市長鄭文燦今天透過線上直播，促銷復興區媽媽桃；受疫情影響，行銷活動以網路為主，實體通路為輔鼓勵民眾購買。六、七月將視疫情狀況，推出季節限定的媽媽桃農遊小旅行。

鄭文燦表示，拉拉山的媽媽桃今年盛產，預估產量可達4萬9000盒，因為產季在五月，因此命名為媽媽桃，復興區農會也針對媽媽桃進行生產履歷的認證，每個媽媽桃不但有身分證，更是有機的，先前兩波預購的8000多盒已銷售一空。

鄭文燦指出，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，市府除了透過線上直播進行團購或網購，鼓勵民眾上媽媽桃官網下單外，實體通路上，也可在全台48家楓康超市進行團購，另外，五月下旬也計畫前進台北的花博及希望廣場設攤，方便民眾選購。

鄭文燦指出，今年的媽媽桃因為受疫情影響行銷活動較晚展開，除鼓勵民眾多利用網購方式購買媽媽桃，也歡迎前往北橫旅遊的遊客採買，市府也計畫在六、七月推出季節限定的「媽媽桃農遊小旅行」，讓旅客在疫情趨緩的情況下，到戶外體驗農事旅遊，也欣賞復興區的美麗景致。

疫情 鄭文燦

延伸閱讀

香甜多汁「媽媽桃」盛產 鄭文燦親上直播促銷

廣角鏡／520典禮 五都大合照

林佳龍盧秀燕互動好熱絡 互拍照片「冷落」蔡其昌

鄭文燦參加520總統就職 讚小英無比韌性守護台灣

相關新聞

苗栗市地標新東大橋串燈故障熄燈失色 議員盼再亮燈

苗栗縣地標苗栗市新東大橋LED燈亮了10多年，去年7月因串燈故障，縣政府修不修，吹熄燈號，縣議員許櫻萍今天質詢希望再亮燈...

香甜多汁「媽媽桃」盛產 鄭文燦親上直播促銷

桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年5月早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，媽媽桃產量回穩達4萬...

桃園市社宅「八德一號」 720度賞屋上線

桃園市第2座社會住宅「八德一號」接近完工，1至3房型共有418戶，桃市府住宅發展處公布招租申請規定，租金依房型坪數大小和...

抗疫不抗藝 竹縣推線上表演 每周推影片

新竹縣在防疫期間推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目，讓縣民居家防疫期間也能欣賞在地傑出演藝團隊的精彩演出；縣...

行動力挺度難關／竹市委外場館、攤商、停車場減租

新竹市府針對委外營運的場館減收3月至5月50%促參案件權利金、土地租金，包括辛志平校長故居、將軍村、湖畔料亭、玻璃工坊等...

2020520諧音似「愛你愛你我愛你」 桃548對新人結連理

昨天是2020年5月20日諧音近似「愛你愛你我愛你」，不少新人老早預約昨天登記結婚，桃園各區戶政事務所一早都湧入新人登記...

聯新文教基金獲元真健康事業贈車 協助失智長者接送

桃園市聯新文教基金會今天獲元真健康事業公司捐贈1輛二手車，將協助提供失智長者的交通接送服務，讓更多無法外出的失智者有機會...

「愛你愛你，我愛你！」桃園市548對新人互許終生

今天是2020年5月20日，諧音近似「愛你愛你，我愛你」甜蜜爆表，不少新人選在今天完成結婚登記，桃園市政府民政局統計，今...

「愛妳愛妳我愛妳」好浪漫 苗栗縣結婚登記送金鏟子

今天2020年5月20日，諧音「愛妳愛妳我愛妳」，苗栗縣各戶政事務所都湧進結婚登記新人，縣長徐耀昌下午在苗栗市戶政事務所...

504電費紓困假消息傳不停 台電請桃市里長宣導勿信

政府多項紓困措施，最近網友瘋傳「台電回饋金採登錄制」紓困訊息，指撥打1911電話拿504元回饋金，造成民眾瘋打電話詢問，...

桃園14處親子館解封開放 孩子樂遊「玩到不想回家」

桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，由於今天早上天氣放晴，桃園區三民路上的親子...

擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

新竹縣竹北東區總量管制國中學區人口爆炸，多名議員在議會質詢時關心，縣府教育處長楊郡慈回應，將修正相關實施要點，取消第4順...

熱門新聞

擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

全國最大曾文水庫 一群人以船為家24小時不停工清淤泥

酒店沒復業 台中傳3名女公關生活困頓尋短

魚塭曬池變「洞洞草原」夢幻美景 居民見怪不怪

新北今年首場海葬 她百歲出海創先行者最高齡紀錄

2020520結婚登記熱 台南有新人相識暴肥30公斤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。