新冠肺炎影響 桃園拉拉山媽媽桃網路行銷為主

桃園市長鄭文燦今天透過線上直播，促銷復興區媽媽桃；受疫情影響，行銷活動以網路為主，實體通路為輔鼓勵民眾購買。六、七月將視疫情狀況，推出季節限定的媽媽桃農遊小旅行。

鄭文燦表示，拉拉山的媽媽桃今年盛產，預估產量可達4萬9000盒，因為產季在五月，因此命名為媽媽桃，復興區農會也針對媽媽桃進行生產履歷的認證，每個媽媽桃不但有身分證，更是有機的，先前兩波預購的8000多盒已銷售一空。

鄭文燦指出，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，市府除了透過線上直播進行團購或網購，鼓勵民眾上媽媽桃官網下單外，實體通路上，也可在全台48家楓康超市進行團購，另外，五月下旬也計畫前進台北的花博及希望廣場設攤，方便民眾選購。

鄭文燦指出，今年的媽媽桃因為受疫情影響行銷活動較晚展開，除鼓勵民眾多利用網購方式購買媽媽桃，也歡迎前往北橫旅遊的遊客採買，市府也計畫在六、七月推出季節限定的「媽媽桃農遊小旅行」，讓旅客在疫情趨緩的情況下，到戶外體驗農事旅遊，也欣賞復興區的美麗景致。