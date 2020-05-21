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苗栗市地標新東大橋串燈故障熄燈失色 議員盼再亮燈

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市新東大橋LED熄燈，夜間美景失色。圖／本報資料照片
苗栗市新東大橋LED熄燈，夜間美景失色。圖／本報資料照片

苗栗縣地標苗栗市新東大橋LED燈亮了10多年，去年7月因串燈故障，縣政府修不修，吹熄燈號，縣議員許櫻萍今天質詢希望再亮燈，讓遊子在夜間看到新東大橋，就知道家鄉近了，縣府工務處長楊明鐃答詢，縣政府積極爭取中央以投射燈的方式，讓新東大橋復明。

今天縣議會總質詢議程，許櫻萍說，新東大橋是地標，熄燈頓失亮點，黯然失色，許多民眾殷殷期盼再亮，且橋體似有鏽蝕，也有安全疑慮，另在苗栗市經國路頭屋大橋頭「苗栗啟航 展翅飛翔」裝置藝術，也已年久修，裝置藝術掉漆，大失應有意義。

楊明鐃及縣府工務處長古明弘答覆指出，新東大橋串燈故障，如果點燈反而局部亮，局部不亮，反而更醜，目前橋體照明沒有問題，亮化部分縣府透過立委爭取中央補助，計畫裝設投射燈，經費需要1000多萬元，將來維修也較容易，至於新東大橋檢測結構安全無虞，今年也會補助將進行詳測。

新東大橋跨越後龍溪，連接苗栗市、公館鄉，1997年落成啟用，當時是全台第1座採對稱斜張全電焊式鋼橋，橋長376公尺，寬21公尺，因毗鄰國道1號及台72線，橋頭並有雕塑大師楊英風遺作「有容乃大」，及國學大家倪摶九所撰碑文，且就在國道1號旁，成了著名地標，「亮或不亮」一直是地方注目焦點。

新東大橋原在雙塔有照射功能，但因可能影響國道1號行車視線，啟用沒有多久就熄燈，2008年間在橋身裝設LED燈，夜間五彩變換顏色浪漫，新東大橋成了約會勝地，但也因LED燈電費、故障率高等問題，經常不會亮，2015年縣府財政拮据，縮短開放時間，後來透過民間認捐電費，節省縣府支出，去年7月間因故障熄燈。

苗栗縣議員許櫻萍今天質詢，希望地標新東大橋再亮燈。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員許櫻萍今天質詢，希望地標新東大橋再亮燈。記者范榮達／攝影

國道 裝置藝術 苗栗縣

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