快訊

台中中華夜市縱火犯 精神不穩定當著警方面點燃瓦斯桶

慢性發炎都是自己吃出來的！5種飲食惡習趕快改掉

香甜多汁「媽媽桃」盛產 鄭文燦親上直播促銷

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，產量回穩達4萬9千盒，桃園市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，產量回穩達4萬9千盒，桃園市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷。記者張裕珍／攝影

桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年5月早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，媽媽桃產量回穩達4萬9千盒，由原鄉部落產地出貨，市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷，他說，媽媽桃香甜多汁，「無論大粒小粒都好吃」，大家可透過網購或參與小旅行到當地購買。

市府農業局指出，媽媽桃在副秘書長邱俊銘整合下，成為桃園市近年力推的農產品牌，今年媽媽桃官網第一、二批預購皆已售罄，由爺亨部落先出貨，接下來由華陵部落、哈嘎灣部落、高義部落與砂崙子部落接力出貨，媽媽桃產季將一路延續到6月初。

今年受到疫情影響，媽媽桃行銷活動以網路為主、實體通路為輔，由於疫情趨緩，市府農業局今天特地透過線上記者會大力促銷，鄭文燦一早9點抵達市府16樓的直播現場，和遠在復興區的復興區農會總幹事曾庭筠、爺亨部落多元產業發展協會理事長高麗枝、華陵部落理事長陳凌等人連線。

曾庭筠說，農會今年主動與農民採購，以3Q品質為消費者把關，民眾可向農民、農會或市府媽媽桃官網採購，媽媽桃也都有生產履歷，也會確保品管，讓消費者安心。

「今年的媽媽桃甜度比去年還要甜！」高麗枝說，媽媽桃已經賣出8千盒，每年採收季節，最開心的莫過於全家族都回到山上幫忙，大家分工合作，把最好的媽媽桃送到消費者手上，感謝市府協助行銷，除了企業團購、網路行銷等，今年也新增48家楓康超市實體店鋪開放團購，讓更多人吃到新鮮在地的媽媽桃。

鄭文燦、邱俊銘、農業局長郭承泉與市議員陳美梅今天也透過直播促銷，鄭文燦說，媽媽桃去年歉收、今年盛產，部落媽媽最近都在忙著出貨，民眾除了透過網路下訂，也不妨參加農業局在6、7月推出的媽媽桃農遊小旅行「原民風情農遊趣」、「原民知性樂桃遊」，在疫情稍緩的趨勢下，能到戶外來場旅遊，也把新鮮的媽媽桃買回家。

市府農業局指出，網路銷售除在媽媽桃官方網站可訂購外，也可到全台48家楓康超市實體店舖進行團購，另在5月23日、5月24日台北花博、5月30日、5月31日希望廣場、6至7月桃園市府前廣場等有實體販售據點，各項最新訊息可上媽媽桃官網及粉絲專頁https://www.facebook.com/lalamapeach/查詢。

桃園市長鄭文燦（左二）今天親上直播現場促銷媽媽桃，與市議員陳美梅（左一）、副秘書長邱俊銘（右二）、農業局長郭承泉（右一）等人攜手行銷。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）今天親上直播現場促銷媽媽桃，與市議員陳美梅（左一）、副秘書長邱俊銘（右二）、農業局長郭承泉（右一）等人攜手行銷。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，產量回穩達4萬9千盒，桃園市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，產量回穩達4萬9千盒，桃園市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」已經上市。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」已經上市。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」已經上市。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」已經上市。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，產量回穩達4萬9千盒，桃園市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷。記者張裕珍／攝影
水蜜桃早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，產量回穩達4萬9千盒，桃園市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）今天親上直播現場促銷媽媽桃，與市議員陳美梅（左二起）、副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉等人攜手行銷。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）今天親上直播現場促銷媽媽桃，與市議員陳美梅（左二起）、副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉等人攜手行銷。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 直播

延伸閱讀

廣角鏡／520典禮 五都大合照

林佳龍盧秀燕互動好熱絡 互拍照片「冷落」蔡其昌

韓國瑜未出席總統就職 獻祝福盼弭平南北差距

鄭文燦參加520總統就職 讚小英無比韌性守護台灣

相關新聞

苗栗市地標新東大橋串燈故障熄燈失色 議員盼再亮燈

苗栗縣地標苗栗市新東大橋LED燈亮了10多年，去年7月因串燈故障，縣政府修不修，吹熄燈號，縣議員許櫻萍今天質詢希望再亮燈...

香甜多汁「媽媽桃」盛產 鄭文燦親上直播促銷

桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年5月早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，媽媽桃產量回穩達4萬...

桃園市社宅「八德一號」 720度賞屋上線

桃園市第2座社會住宅「八德一號」接近完工，1至3房型共有418戶，桃市府住宅發展處公布招租申請規定，租金依房型坪數大小和...

抗疫不抗藝 竹縣推線上表演 每周推影片

新竹縣在防疫期間推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目，讓縣民居家防疫期間也能欣賞在地傑出演藝團隊的精彩演出；縣...

行動力挺度難關／竹市委外場館、攤商、停車場減租

新竹市府針對委外營運的場館減收3月至5月50%促參案件權利金、土地租金，包括辛志平校長故居、將軍村、湖畔料亭、玻璃工坊等...

2020520諧音似「愛你愛你我愛你」 桃548對新人結連理

昨天是2020年5月20日諧音近似「愛你愛你我愛你」，不少新人老早預約昨天登記結婚，桃園各區戶政事務所一早都湧入新人登記...

聯新文教基金獲元真健康事業贈車 協助失智長者接送

桃園市聯新文教基金會今天獲元真健康事業公司捐贈1輛二手車，將協助提供失智長者的交通接送服務，讓更多無法外出的失智者有機會...

「愛你愛你，我愛你！」桃園市548對新人互許終生

今天是2020年5月20日，諧音近似「愛你愛你，我愛你」甜蜜爆表，不少新人選在今天完成結婚登記，桃園市政府民政局統計，今...

「愛妳愛妳我愛妳」好浪漫 苗栗縣結婚登記送金鏟子

今天2020年5月20日，諧音「愛妳愛妳我愛妳」，苗栗縣各戶政事務所都湧進結婚登記新人，縣長徐耀昌下午在苗栗市戶政事務所...

504電費紓困假消息傳不停 台電請桃市里長宣導勿信

政府多項紓困措施，最近網友瘋傳「台電回饋金採登錄制」紓困訊息，指撥打1911電話拿504元回饋金，造成民眾瘋打電話詢問，...

桃園14處親子館解封開放 孩子樂遊「玩到不想回家」

桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，由於今天早上天氣放晴，桃園區三民路上的親子...

擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

新竹縣竹北東區總量管制國中學區人口爆炸，多名議員在議會質詢時關心，縣府教育處長楊郡慈回應，將修正相關實施要點，取消第4順...

熱門新聞

擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

全國最大曾文水庫 一群人以船為家24小時不停工清淤泥

酒店沒復業 台中傳3名女公關生活困頓尋短

魚塭曬池變「洞洞草原」夢幻美景 居民見怪不怪

新北今年首場海葬 她百歲出海創先行者最高齡紀錄

2020520結婚登記熱 台南有新人相識暴肥30公斤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。