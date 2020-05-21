香甜多汁「媽媽桃」盛產 鄭文燦親上直播促銷

桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年5月早生品種又稱「媽媽桃」的「五月桃」陸續採收，今年氣候穩定，媽媽桃產量回穩達4萬9千盒，由原鄉部落產地出貨，市長鄭文燦今天親上直播現場，在市府與部落媽媽、復興區農會連線促銷，他說，媽媽桃香甜多汁，「無論大粒小粒都好吃」，大家可透過網購或參與小旅行到當地購買。

市府農業局指出，媽媽桃在副秘書長邱俊銘整合下，成為桃園市近年力推的農產品牌，今年媽媽桃官網第一、二批預購皆已售罄，由爺亨部落先出貨，接下來由華陵部落、哈嘎灣部落、高義部落與砂崙子部落接力出貨，媽媽桃產季將一路延續到6月初。

今年受到疫情影響，媽媽桃行銷活動以網路為主、實體通路為輔，由於疫情趨緩，市府農業局今天特地透過線上記者會大力促銷，鄭文燦一早9點抵達市府16樓的直播現場，和遠在復興區的復興區農會總幹事曾庭筠、爺亨部落多元產業發展協會理事長高麗枝、華陵部落理事長陳凌等人連線。

曾庭筠說，農會今年主動與農民採購，以3Q品質為消費者把關，民眾可向農民、農會或市府媽媽桃官網採購，媽媽桃也都有生產履歷，也會確保品管，讓消費者安心。

「今年的媽媽桃甜度比去年還要甜！」高麗枝說，媽媽桃已經賣出8千盒，每年採收季節，最開心的莫過於全家族都回到山上幫忙，大家分工合作，把最好的媽媽桃送到消費者手上，感謝市府協助行銷，除了企業團購、網路行銷等，今年也新增48家楓康超市實體店鋪開放團購，讓更多人吃到新鮮在地的媽媽桃。

鄭文燦、邱俊銘、農業局長郭承泉與市議員陳美梅今天也透過直播促銷，鄭文燦說，媽媽桃去年歉收、今年盛產，部落媽媽最近都在忙著出貨，民眾除了透過網路下訂，也不妨參加農業局在6、7月推出的媽媽桃農遊小旅行「原民風情農遊趣」、「原民知性樂桃遊」，在疫情稍緩的趨勢下，能到戶外來場旅遊，也把新鮮的媽媽桃買回家。