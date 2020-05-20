聯新文教基金獲元真健康事業贈車 協助失智長者接送

桃園市聯新文教基金會今天獲元真健康事業公司捐贈1輛二手車，將協助提供失智長者的交通接送服務，讓更多無法外出的失智者有機會參與共照據點活動。目前新冠肺炎疫情期間為避免群聚感染，失智據點暫停課程，因此捐贈車輛暫時支援運送防疫物資往返機場醫療中心，讓聯新國際醫院在機場醫療中心的防疫措施做到最到位，守護國人健康。

元真健康事業公司董事長謝玉青表示，聯新國際醫院照顧在地民眾，在機場守護國人健康，防疫的貢獻有目共睹。元真公司以開創民眾的樂活健康為企業願景，希望此次捐贈車輛能發揮功能，幫助失智長者。

聯新文教基金會董事長也是聯新國際醫院總院長張煥禎，感謝元真健康事業公司捐贈車輛，協助接送失智長者參加共照據點的活動，讓交通問題不再是距離，幫助更多民眾和家庭。張煥禎表示，高齡化社會不是口號，而是現在進行式，聯新國際醫院長期關注高齡長輩的健康醫療，針對失智症照護於2018年成立失智暨帕金森症中心、南桃園失智共同照護中心，以資源整合與跨團隊合作模式，提供失智症民眾良好的身心照顧。

捐贈儀式特別選定在520當天舉行，希望呼籲民眾多關懷重視失智症，鼓勵失智長輩多參加社交活動與課程，凸顯溫馨接送的理念。由於不少同住子女白天要上班工作，不方便接送參加共照據點活動，又擔心老人家單獨外出危險或迷路走失，因此失智長者大部分時間在家足不出戶，變成資深宅男宅女，長久下來對身心健康造成不良影響。

聯新南桃園失智共同照護中心主任林衛邑表示，失智症雖然無法治癒，如果能及早發現診斷，以藥物治療控制病情，搭配延緩失能課程，再加上參加活動可以舒展筋骨，保持社交關係，多管齊下，有助延緩病情退化。