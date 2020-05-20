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「愛你愛你，我愛你！」桃園市548對新人互許終生
今天是2020年5月20日，諧音近似「愛你愛你，我愛你」甜蜜爆表，不少新人選在今天完成結婚登記，桃園市政府民政局統計，今天共548對新人互許終生，包含異性527對、同性男男6對與女女15對，比去年5月20日266對要多出1倍，13個行政區當中又以桃園區127對人數最多，是近年結婚登記最熱鬧的一天。
民政局統計結婚登記人數前3名的戶所分別為桃園區127對、中壢區101對與八德區73對，其次依序為平鎮區53對、楊梅區36對、蘆竹區36對、龜山區32對、龍潭區30對、大園區22對、大溪區21對、觀音區12對、新屋區4對，以及復興區1對。
資深戶政人員說，520諧音近似「我愛你」，已是近年結婚登記最熱門的日子，比西洋情人節、西洋情人節還要搶手，桃園市107年5月20日結婚139對、108年5月20日結婚266對，今年又碰上2020年諧音（愛你愛你），更受新人歡迎，不少去年就決定攜手共度下半生的新人早就想好要在今天結婚，因此今年多達548對，比去年多出1倍。
另，同性婚姻自去年5月24日起得依「司法院釋字第748號解釋意旨及司法院釋字第748號解釋施行法」辦理結婚登記，今年548對新人中，異性結婚對數527對，另有21對為同性結婚，分別為男男6對、女女15對，同樣選在意義非凡的日子完成人生大事。
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