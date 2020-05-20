「愛妳愛妳我愛妳」好浪漫 苗栗縣結婚登記送金鏟子

今天2020年5月20日，諧音「愛妳愛妳我愛妳」，苗栗縣各戶政事務所都湧進結婚登記新人，縣長徐耀昌下午在苗栗市戶政事務所啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，徐耀昌偕同縣府民政處長彭基山等人送新人金鏟子及紅棗三寶禮盒，祝福盡快產子，世代相傳、吉祥如意。

苗栗縣政府祝福新婚夫妻好運（孕）產（鏟）子，520推出「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，只要夫妻一方設籍苗栗縣，並在苗栗縣任一戶政事務所辦理結婚登記，贈送每對新人祝生好孕金鏟子，及花開富貴紅棗三寶禮盒，希望鼓勵縣民「願婚、肯生」。

許多新人選在今天登記結婚，苗栗各戶政事務喜氣洋洋，新人都認為2020年5月20日，諧音「愛妳愛妳我愛妳」，浪漫又好記，且千載難逢，結婚紀念日一輩子都不會忘。