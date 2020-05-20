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「愛妳愛妳我愛妳」好浪漫 苗栗縣結婚登記送金鏟子

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影

今天2020年5月20日，諧音「愛妳愛妳我愛妳」，苗栗縣各戶政事務所都湧進結婚登記新人，縣長徐耀昌下午在苗栗市戶政事務所啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，徐耀昌偕同縣府民政處長彭基山等人送新人金鏟子及紅棗三寶禮盒，祝福盡快產子，世代相傳、吉祥如意。

苗栗縣政府祝福新婚夫妻好運（孕）產（鏟）子，520推出「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，只要夫妻一方設籍苗栗縣，並在苗栗縣任一戶政事務所辦理結婚登記，贈送每對新人祝生好孕金鏟子，及花開富貴紅棗三寶禮盒，希望鼓勵縣民「願婚、肯生」。

許多新人選在今天登記結婚，苗栗各戶政事務喜氣洋洋，新人都認為2020年5月20日，諧音「愛妳愛妳我愛妳」，浪漫又好記，且千載難逢，結婚紀念日一輩子都不會忘。

徐耀昌、彭基山等人下午3點到苗栗市戶政事務所，贈送8對新人金鏟子及紅棗三寶禮盒，並合照留下浪漫的一刻，徐耀昌表示，金鏟子諧音「緊產子」，民間習俗中流傳有助孕功效，紅棗三寶禮盒內有紅棗、油柑及杭菊，紅棗有早（棗）生貴子含意，油柑象徵多子多孫，杭菊表徵花開富貴吉祥如意，祝福所有新人牽手白頭偕老。

苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動「祝生好孕．苗繪幸福」計畫，新人結婚登記金鏟子及紅棗三寶禮盒，戶政事務所喜氣洋洋。記者范榮達／攝影

徐耀昌 結婚 苗栗縣

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