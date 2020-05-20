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504電費紓困假消息傳不停 台電請桃市里長宣導勿信

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台電電費紓困504元假消息網路散播不停，台電桃園區營業處商請桃市里長多加宣導，請民眾不要再誤信。圖／翻攝自台電
台電電費紓困504元假消息網路散播不停，台電桃園區營業處商請桃市里長多加宣導，請民眾不要再誤信。圖／翻攝自台電

政府多項紓困措施，最近網友瘋傳「台電回饋金採登錄制」紓困訊息，指撥打1911電話拿504元回饋金，造成民眾瘋打電話詢問，台電澄清「假消息」，台電桃園區營業處客服人員昨天仍接到 1200多通電話詢問，該處副處長李淑芬今天中午表示，在網路散播這則假訊息，為讓用戶了解，該處請桃園各里長多加宣導，請民眾不要再誤信。

這則「台電回饋金採登錄制」網路訊息，在網路流傳好多天，指稱6月30日前登入、7月1日即截止，電費紓困有504元回饋金，請民眾撥打1911電話登錄。許多收到訊息民眾頻問「真的嗎」? 台電澄清是假消息，但是台電桃園在內不少營業處客服至今天仍接到查詢。

李淑芬表示，這次台電電費紓困方案，是針對企業戶、不適用一般住家及個人。台電前年針對電費紓困減免與節電獎勵，住戶用電比前一年少，電腦登錄可獎勵回饋，「504元」因為電費一期2個月最少84元，一年6期共504元，住戶節電登錄一次就不需再登錄，因此沒有一般住戶、個人紓困補助，請民眾不要誤信。

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