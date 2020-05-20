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桃園14處親子館解封開放 孩子樂遊「玩到不想回家」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影

桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，由於今天早上天氣放晴，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，也讓親子館出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景，家長林玉惠一連2天帶著3歲的龍鳳胎來親子館遊戲，她笑說「孩子昨天玩到不想回家」，也肯定館內防疫措施，令人放心。

桃園親子館位於桃園區三民路、三民運動公園旁，今年受疫情影響，2、3月入館人數直直落，不時出現1組親子「包場」畫面，市府避免染疫風險，3月23日起親子館全面禁止開放，也暫緩教玩具外借，考量疫情逐漸趨緩，親子館終於在昨天恢復開放。

桃園親子館長謝幸真說，雖然閉館近2個多月，但館內人員也沒閒著，連月來趁空進行空間調整，例如2樓遊戲空間本為狹長型，不僅調整遊戲區為錯落配置，也增設大積木區、益智區、塗鴉區，還打造一處小小果菜市場，擺放海鮮、牛奶等道具，讓孩子可體驗角色扮演的樂趣，另也重新改造會談室，加上沙發、鋪上地墊增加溫馨感。

由於疫情仍未結束，昨天重啟開放之後，入館組數再下修，原本2樓30組只收20組，1樓15組只收8組，若「滿館」會貼出告示，開放親子現場候補，至於入館的家長一律採實名制登記，並須先清洗雙手、量額溫才能入內，館方每天也會定時消毒、殺菌，讓帶孩子來遊戲的家長都能放心。

桃園親子館昨天起恢復開館，第1天碰上下雨，入館人潮並不多，但今天早上天氣放晴，入館人數越來越多，11點左右就貼出「滿館」告示，不少孩子開心玩著積木車、拿畫筆塗鴉，玩得不亦樂乎，陳姓家長就說，疫情期間幾乎都不敢出門，只敢在家陪孩子玩玩具，一看到親子館要開放的消息，孩子都開心期待，「一早就說要去親子館玩」，雖然疫情趨緩，自己也會帶酒精出門，也會提醒孩子不要到處亂摸，

家長林玉惠也說，疫情期間悶壞了，最多就是到住家附近的體育場跑步、玩球，假日匯到海邊玩沙走一走，孩子也知道親子館因為疫情的關係暫時關門，好在疫情已經沒那麼嚴重，親子館也終於開放，連續2天都帶孩子來報到，孩子也相當開心，沒忘了要戴上口罩遊戲，才夠安心。

謝幸真說，從昨天起各區親子館已採實名制開放入館，但對外親子課程及講座等活動仍維持暫停，至於教玩具圖書外借服務則已早一步在5月1日恢復，每周三、六開放外借，本周開始新增周五的外借場次，歡迎家長多加利用，詳情可上桃園親子服務網。

桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
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桃園親子館長連月來趁閉館進行空間調整，還打造一處小小果菜市場，擺放海鮮、牛奶等道具。記者張裕珍／攝影
桃園親子館長連月來趁閉館進行空間調整，還打造一處小小果菜市場，擺放海鮮、牛奶等道具。記者張裕珍／攝影
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
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桃園14處親子館因疫情緣故3月23日閉館，睽違將近2個月，終於在昨天解封開放，桃園區三民路上的親子館一早陸續有不少親子報到，出現自疫情期間以來難得「滿館」的場景。記者張裕珍／攝影
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親子 疫情

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