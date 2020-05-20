擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

新竹縣竹北東區總量管制國中學區人口爆炸，多名議員在議會質詢時關心，縣府教育處長楊郡慈回應，將修正相關實施要點，取消第4順位入學；縣議員連郁婷指出，只收第1到第3順位不代表有落實查核居住事實，也有不少人「租屋卻無法提出公證」，希望教育處參考其他縣市入學辦法規定。

竹北市總量管制學校學區爭論多時未解決，教育處今年8月底前，將重新劃分2022年竹北學區，並完成「新竹縣國民中小學總量管制暨學生入學實施要點」修正，而修正方向擬朝不收第4順位學生，也就是「設籍該學區者」但無法提出租賃公證契約者。

連郁婷質詢時再次與楊郡慈確認此事，楊郡慈表示，優先錄取第1到第3順位學生，法條上不會出現所謂第4順位，在學區內有學籍的學生都有責任安置，學校若有缺額再遞補。

楊郡慈也強調，總量管制學校的學校量體有限，因此必須做明確規範，入學時須繳交房屋所有權狀及公證租賃契約相關符合規範的文件，這就是審核條件的相關規定，若學校有缺額就依序遞補，沒有缺額情況下就轉介到非總量管制學校。

連郁婷則指出，有些人就是沒有錢買房子，她以近期碰到在竹北仁愛國中學區內租屋的單親媽媽為例，月入3萬元要撫養2個孩子，扣掉房租及公證費用後剩不到2萬元，根本無法支撐3人的生活費，「像這樣的情況，在教育處目前提出的修法方向，她的孩子要讀哪裡？ 」她也不理解為何楊郡慈可以理直氣壯地說出「入學辦法只要把第4順位砍掉，只看公證契約、只看房屋所有權狀」，就可以解決學區爆炸問題，「乾脆說沒有錢買房子的人就不要住竹北算了！」

連郁婷也說，只收第1到第3順位不代表有落實查核居住事實，希望教育處參考其他縣市入學實施要點，如有縣市提出租約要達一定時間，設籍年限等規範，甚至出具如水電、繳稅證明等居住事實，也要求教育處在議會針對入學實施要點提出專案報告。