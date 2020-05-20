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擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議員連郁婷質詢時與教育處長楊郡慈確認入學實施要點修正方向。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員連郁婷質詢時與教育處長楊郡慈確認入學實施要點修正方向。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北東區總量管制國中學區人口爆炸，多名議員在議會質詢時關心，縣府教育處長楊郡慈回應，將修正相關實施要點，取消第4順位入學；縣議員連郁婷指出，只收第1到第3順位不代表有落實查核居住事實，也有不少人「租屋卻無法提出公證」，希望教育處參考其他縣市入學辦法規定。

竹北市總量管制學校學區爭論多時未解決，教育處今年8月底前，將重新劃分2022年竹北學區，並完成「新竹縣國民中小學總量管制暨學生入學實施要點」修正，而修正方向擬朝不收第4順位學生，也就是「設籍該學區者」但無法提出租賃公證契約者。

連郁婷質詢時再次與楊郡慈確認此事，楊郡慈表示，優先錄取第1到第3順位學生，法條上不會出現所謂第4順位，在學區內有學籍的學生都有責任安置，學校若有缺額再遞補。

楊郡慈也強調，總量管制學校的學校量體有限，因此必須做明確規範，入學時須繳交房屋所有權狀及公證租賃契約相關符合規範的文件，這就是審核條件的相關規定，若學校有缺額就依序遞補，沒有缺額情況下就轉介到非總量管制學校。

連郁婷則指出，有些人就是沒有錢買房子，她以近期碰到在竹北仁愛國中學區內租屋的單親媽媽為例，月入3萬元要撫養2個孩子，扣掉房租及公證費用後剩不到2萬元，根本無法支撐3人的生活費，「像這樣的情況，在教育處目前提出的修法方向，她的孩子要讀哪裡？ 」她也不理解為何楊郡慈可以理直氣壯地說出「入學辦法只要把第4順位砍掉，只看公證契約、只看房屋所有權狀」，就可以解決學區爆炸問題，「乾脆說沒有錢買房子的人就不要住竹北算了！」

連郁婷也說，只收第1到第3順位不代表有落實查核居住事實，希望教育處參考其他縣市入學實施要點，如有縣市提出租約要達一定時間，設籍年限等規範，甚至出具如水電、繳稅證明等居住事實，也要求教育處在議會針對入學實施要點提出專案報告。

新竹 爆炸

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