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商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

展望會傳愛520 發放全桃弱勢家庭「防疫健康包」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
台灣世界展望會與葡萄王生技攜手帶領部落孩子防疫宣導。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會與葡萄王生技攜手帶領部落孩子防疫宣導。圖／台灣世界展望會提供

面對全球持續擴散的新型冠狀病毒疫情，台灣世界展望會除了為全台服務的經濟弱勢家庭兒童進行衛教防疫宣導、發放「防疫健康包」，提升孩子的防疫能力；防疫包於今天5月20日，由台灣世界展望會社工人員親自發送至長期陪伴的桃園地區受助家庭。

防疫包內提供消毒乾洗手凝露、濕紙巾、肥皂等物資。桃園市復興區的居住人口以泰雅族為大宗，部落位處偏遠山區，資源難以進駐，該區因而成為台灣世界展望會復興中心的主要服務區域。桃園在地企業「葡萄王生技股份有限公司」，也在最危急的時刻透過捐款伸出援手，總監曾德楷更偕同公司同仁深入部落家庭，進行家庭訪視，除親手贈送防疫包，更貼心加贈保健食品。

部落長老哈凱（Hagay）表示，過去石門水庫的攔沙壩讓部落地基漸漸被掏空，加上幾次強烈颱風侵襲，漸漸使得家園不復穩固，感謝許多資源的進駐，讓部落有力量持續捍衛土地，防疫也絕對是當務之急。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞呼籲社會大眾，一同關懷國內弱勢家庭兒童的防疫需求，捐款支持「國內弱勢家庭健康防疫計畫」，為孩子提升防疫力；也邀請大眾關注國外脆弱國家兒童的防疫需求，藉由提供清潔用水、支持醫護人員需求、發放醫療物資及衛生用品、推廣安全的衛生習慣，以減緩新冠病毒疫情傳播。

詳細資訊請至台灣世界展望會官網，或與資源發展團隊西區辦公室聯繫，桃園愛心專線 (03)491-9095分機219、221。

發放防疫包同時，兒童自主學習洗手七字訣。圖／台灣世界展望會提供
發放防疫包同時，兒童自主學習洗手七字訣。圖／台灣世界展望會提供

世界展望會 弱勢家庭 石門水庫

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