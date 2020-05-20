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比去年520多1倍 桃園區今天逾100對新人登記結婚

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
今天桃園區戶政事務所相當熱鬧，不少結婚新人是昔日同窗，現場「認親」也一起留下合影留念。圖／桃園區戶政事務所提供
今天桃園區戶政事務所相當熱鬧，不少結婚新人是昔日同窗，現場「認親」也一起留下合影留念。圖／桃園區戶政事務所提供

今天是2020年5月20日諧音近似「愛你愛你我愛你」，不少新人老早預約選在今天登記結婚，桃園人口最多的桃園區戶政事務所一早湧入100對新人登記，比去年520共52對要多1倍，有的新人穿上婚紗，有的甚至抱著剛出生的嬰兒來登記，戶所洋溢幸福氛圍，由於疫情尚未結束，公所人員也開心「是今年以來戶政事務所最熱鬧的一天！」

雖然今天農民曆並非大好日子，但來預約登記的新人幾乎都異口同聲說「不在乎」，日子好記順口最重要，交往4年多林庭萱、黃裕倫更分別穿上白色婚紗、黑色西裝來辦預約登記，男方說受疫情影響，現在也無法宴客，乾脆登記結婚隆重點，今天到戶所之前，還先坐上禮車繞著戶政事務所一圈，再進來戶所登記結婚，完成結婚儀式。

林庭萱穿上白色婚紗和另一半來登記，格外亮眼，她笑說，2人就住戶政事務所對面，決定結婚後就認為2020年5月20日諧音很不錯，「去年就決定要在今天登記結婚」。

桃園區戶政事務所受理預約登記約70對，今天一早開始，也有不少新人直接到戶所臨櫃辦理，截至下午1點有100對完成結婚登記，包含異性96對、同性4對，戶所精心布置結婚專區，還備有拍照小物， 並致贈每對新人1組桃樂碗跟囍字磁鐵，獻上祝福。

「今天戶所好熱鬧，不少新人彼此認識，就像在開同學會！」桃園區戶政事務所主任廖麗卿說，戶所處處洋溢幸福氛圍，一名鍾先生與曾姓女友在雙方媽媽陪伴下登記結婚，拍照時就巧遇國中不同班的邱先生也和交往11年的賴姓女友完成結婚登記，2人更剛好是戶所同仁的同校同學，現場充滿了相認的驚喜，相當熱鬧。

七年級生張佩琦與交往7年的男友張裕康也選在今天互許終生，兩人都說沒有特別看農民曆，但去年就決定要在2020年5月20日這樣的好日子結婚，婚宴也排定在今年10月舉行，並沒有受疫情太大影響，今天來登記結婚，女方也剛好碰上同事跟男友來結婚，彼此互相拍照留下珍貴合影，也是很難得的回憶。

廖麗卿說，520諧音近似「我愛你」，往年都是結婚登記的熱門日子，比西洋情人節、元旦都要搶手，桃園區戶所結婚登記107年32對、108年52對，今年的520格外熱門，才到下午就突破100對，比去年要多出1倍，認為2020年（愛你愛你）的諧音加持，也推測與疫情期間大家都悶壞了有關係，相約結婚為防疫的日子帶來滿滿喜氣。

交往4年多林庭萱（左）與男友黃裕倫（右）更分別穿上白色婚紗、黑色西裝來登記結婚。記者張裕珍／攝影
交往4年多林庭萱（左）與男友黃裕倫（右）更分別穿上白色婚紗、黑色西裝來登記結婚。記者張裕珍／攝影
七年級生張佩琦（左二）與交往7年的男友張裕康（左一）選在今天互許終生，女方也巧遇同事也來登記結婚，幸福滿滿。記者張裕珍／攝影
七年級生張佩琦（左二）與交往7年的男友張裕康（左一）選在今天互許終生，女方也巧遇同事也來登記結婚，幸福滿滿。記者張裕珍／攝影
交往4年多林庭萱（右）與男友黃裕倫（左）更分別穿上白色婚紗、黑色西裝來登記結婚，格外醒目。記者張裕珍／攝影
交往4年多林庭萱（右）與男友黃裕倫（左）更分別穿上白色婚紗、黑色西裝來登記結婚，格外醒目。記者張裕珍／攝影
有2年前結婚的年輕爸媽剛好看到結婚專區的背板布置，特地帶著小孩一起來拍照留念。圖／桃園區戶政事務所提供
有2年前結婚的年輕爸媽剛好看到結婚專區的背板布置，特地帶著小孩一起來拍照留念。圖／桃園區戶政事務所提供

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