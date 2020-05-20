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520情定終生 同性伴侶道謝：從沒想過有一天能結婚

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
住在八德的張巧穎和法國人Thomas George（張喬唐）於韓國認識，交往3年多，從朋友變成情人，今天互訂終生。記者陳夢茹／攝影
住在八德的張巧穎和法國人Thomas George（張喬唐）於韓國認識，交往3年多，從朋友變成情人，今天互訂終生。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區戶政所今天幸福氛圍，不少新人衝著「2020520」登記結婚，不僅搭上防疫風潮，讓小倆口互相彩繪對方的口罩外，更送出金鏟子，祝福新人早生貴子。同性伴侶蘇靖惠與翁千惠，從交友軟體認識後交往，兩人說：「謝謝開放同性婚姻，終於可以給彼此一個名分」。

蘇靖惠與翁千惠兩人於2017年是在交友軟體認識，他們表示，當時同性婚姻尚未通過，從沒想到會有通過的一天，兩人交往已一年多，今年剛好同婚通過滿一周年又適逢「2020520」，認定彼此便來登記結婚。他們說，感謝八德戶政事務所準備金鏟子做為祝福，他們有打算要做人工受孕，擁有自己的下一代，最後兩人更謝謝政府開放同性婚姻。

25歲張巧穎幾年前到韓國遊玩時，於青年旅館遇到在打工換宿的法國人Thomas George（張喬唐），當時兩人有交換臉書，並於各自回國後持續聯絡，張意外得知Thomas George曾到台灣當交換學生，Thomas George更直接開口說要來台灣找她，兩人便從朋友一路感情升溫，變成情人後再於今天互訂終生。

Thomas George談及近期對台灣防疫的感想，他表示，家人及朋友們都在法國，剛開始疫情爆發時，大家都相當擔心他，畢竟台灣離大陸很近。隨著疫情發展，台灣的防疫表現，法國媒體都有報導，家人朋友們嫉妒他可以待在這麼安全的台灣，也漸漸地有許多法國人認識台灣，他說，他有不少朋友都說，疫情結束後希望到台灣來遊玩。

另外一對新人為衛福部桃園醫院擔任護理師吳姍庭，及擔任機場地勤人員的另一半汪怡安，兩人經由朋友介紹認識，吳說，雖然疫情嚴峻、工作很辛苦，但男方的溫暖體貼讓她感到窩心，總是給予正向鼓勵，所以兩人選擇在520這天見證彼此的愛情。

八德戶政事務所主任王瓊慧指出，由於今天是「2020520」，諧音有「愛你愛你我愛你」的意思， 截至昨天已有38對新人預約登記，加上今天現場臨櫃辦理的人數，應該相當可觀。王說，八德戶政每年都會在520策畫不同主題活動，帶給新人驚喜，今年搭上防疫熱潮，策畫繪製口罩的活動，還和附近飲料店合作贈送振興券、送金鏟子，祝福新人幸福甜蜜。

同性伴侶蘇靖惠與翁千惠，從交友軟體認識後交往，兩人說：「謝謝開放同性婚姻，終於可以給彼此一個名分」。記者陳夢茹／攝影
同性伴侶蘇靖惠與翁千惠，從交友軟體認識後交往，兩人說：「謝謝開放同性婚姻，終於可以給彼此一個名分」。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區戶政所今天幸福氛圍，不少新人衝著「2020520」登記結婚，不僅搭上防疫風潮，讓小倆口互相彩繪對方的口罩外，更送出金鏟子，祝福新人早生貴子。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區戶政所今天幸福氛圍，不少新人衝著「2020520」登記結婚，不僅搭上防疫風潮，讓小倆口互相彩繪對方的口罩外，更送出金鏟子，祝福新人早生貴子。記者陳夢茹／攝影

同性婚姻 520 疫情

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