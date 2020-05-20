520我愛你！ 桃園大園人自信不會找不到對象

520，我愛你！未婚或失偶男女想要終結單身找對象，強調自己的強項或優勢條件在所難免，有人刻意強調城鄉差距，住六都或新竹科學園區信心滿滿，來自偏鄉的信心有些不足，最近卻有將近10個男女強調是「道地桃園市大園人」，讓中壢美滿服務中心資深社工不解，原來大園人的確有些「利多」！

中壢美滿服務中心主任徐乃義指出，未婚或失偶男女找對象，為凸顯自己優勢，曾經有人出示16張地籍所有權狀，有人拿出高考及格證書，還有台大畢業證書，空服員證照，甚至有人開名車或拍豪宅照片；最近卻有幾位到中壢美滿服務中心報名未婚聯誼的參加者，刻意強調是桃園市大園人，讓他覺得奇怪。

從大園鄉公所退休的楊彩珠，20多年前在中壢美滿服務中心與任職中油煉油廠老公結婚，婚後也住大園，因地利之便，長子在機場防疫中心上班，她說，大園、蘆竹區鄰近桃園國際機場周邊居民，受飛機噪音影響，居民可領噪音補償，補償金共6740萬元，總共4492戶居民受惠，這是桃園大園人獨有。

身高184，外表帥氣的桃園機場防疫計程車鄭姓駕駛很自豪說，防疫計程車的收入比一般上班族收入至少2至3倍，甚至媲美高科技產業高級工程師，航警局辦理「桃園國際機場排班計程車」抽籤，大園人有優先權。第18屆機場排班計程車，航警局主秘郭順德表示，首次公開電腦抽籤，報名10709件，正取排班計程車駕駛人600名，鄭姓駕駛說籍10年以上大園人有保障錄取率較高。