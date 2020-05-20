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行動力挺度難關 竹市減收委外場館、攤商、停車場租金

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府為促進景氣復甦，針對委外營運的場館將減收為期3個月的租金、權利金。圖／市府提供
新竹市政府為促進景氣復甦，針對委外營運的場館將減收為期3個月的租金、權利金。圖／市府提供

新竹市政府為促進景氣復甦，針對委外營運的場館減收3月至5月為期3個月50%促參案件權利金、土地租金，包括辛志平校長故居、李克承博士故居、將軍村、湖畔料亭、玻璃工坊、氣象站等營運廠商都受惠，公有零售市場攤商2個月租金全面減半，公有委外停車場也能申請3個月的權利金減半，盡力減低疫情對廠商營運的衝擊。

市府文化局長黃竫蕙指出，受疫情影響，委外經營的藝文場館如辛志平校長故居、李克承博士故居、將軍村圖書資訊開放園區、湖畔料亭、玻璃工坊、氣象站等參觀人潮大幅減少，廠商估算至少減少4至6成的營業收入。

文化局啓動權利金與土地租金緩繳半年及延長營運期3個月等機制，為進一步協助委外廠商紓解困境，將再減收3月至5月的權利金與土地租金50%，以行動力挺藝文界共度難關。

市府產發處長張力可說，「每個攤商背後都是一個家庭」，市府也對公有市場、動物園營運廠商等祭出租金減免，共超過2000家攤商業者受惠，公有零售市場所有攤商4、5月為期兩個月減租50％，果菜市場與漁港直銷中心所有攤商兩個月減租30％租金。

公有土地委託民間經營減租方案，包括樹林頭臨時攤販集中場、體育場假日市集3月至5月為期3個月減租50％，園藝市集及農特產直銷中心所有攤商也減租3個月50％租金。

位於17公里海岸沿線的香山溼地生態館委外營運，因疫情關閉生態館展區，民眾只能外帶而影響營運，市府也減收3至5月3個月30%租金；市立動物園親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部等業者，因疫情遊客人數減少，3至5月的租金也減半。

市府指出，停車場業者也受疫情衝擊，委外經營公有停車場業者也能申請權利金減免方案，只要檢附3月至5月任連續2個月總營業額較去年同期減少達15%的證明，就能申請減收3至5月計3個月50%權利金，共有10個公有停車場包括府後、北區行政大樓、明志書院等停車場符合資格。

新竹市政府為促進景氣復甦，針對委外營運的場館將減收為期3個月的租金、權利金。圖／市府提供
新竹市政府為促進景氣復甦，針對委外營運的場館將減收為期3個月的租金、權利金。圖／市府提供

疫情 停車場 文化局

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