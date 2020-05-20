桃園平鎮東安公托全新啟用 2歲以下25日中午12點前報名

桃園市平鎮區東安社區公共托育家園已經完工起用，即日起受理報名登記至5月25日（周一）中午12點，預訂當天下午2點抽籤，4點公布中籤名單。聯絡專線平鎮東安家園0965383982，社會局兒童托育科（03）3322101 轉6426。

新開幕的東安社區公共托育家園是桃園市第八處，也是平鎮區第三處公托家園，可收托12名0至2歲的幼兒，委由財團法人三之三生命教育基金會經營管理，該基金會同時也營運新華非營利幼兒園，加上鄰近的東安國小，為孩子打造了一條龍的學習環境，增加育齡家庭托育上學便利。

桃園市長鄭文燦前天（18日）下午出席「公設民營平鎮東安社區公共托育家園開幕活動」，指出平鎮區人口約23萬人，為桃園市人口第三大行政區，目前已開辦平鎮義興、莊敬等2處公共托育家園，平鎮東安為第三所，每所可收托12名幼兒；市府未來將規畫新富市場、義民社福館及平鎮南勢社福館興建可收托45名幼兒的公托中心，期盼為平鎮區打造更友善的托育環境，提升公共托育量能，讓年輕家庭有更多選擇。

桃園升直轄市以後，出生人口數量從原先每年1萬7000名，提高至每年2萬2000、2萬3000名之間。鄭文燦強調讓孩子健康成長是市府的責任，而托育公共化正是對抗少子化的重要政策之一，市府會持續增設公共托育設施及非營利幼兒園，期盼未來朝向私幼與公幼招生比例6比4的目標邁進，希望為家長尤其是年輕家庭提供更優質平價的托育環境減輕負擔。

桃園市公托家園每月收費為9000元，市府另針對3歲以下幼兒，每人每月最高補助3000元的育兒津貼。