部立苗栗醫院45周年院慶 辦捐血助人活動

衛生福利部苗栗醫院今天歡慶創院45周年，為凸顯國內疫情趨緩，感恩大家齊心防疫、締造抗疫亮麗成果，院方特別舉辦簡單隆重的慶祝大會，頒發感謝狀給醫療物資捐贈人士，表揚防疫照護貢獻獎、護師節資深護理師獎、資深員工、微笑大使、四癌篩檢等，鑑於疫情期間捐血大幅減少，上午的院慶同步辦理「熱血苗醫、愛心第一」捐血活動，籲請民眾投入「快樂捐血人」行列。

苗栗醫院院長李明輝表示，部立苗醫是苗栗縣唯一的公立醫院，以關懷、誠信、當責、創新等核心價值，執行政府醫藥衛生政策，並負擔縣民的醫療保建、重大災害緊急救護責任，致力成為縣民最信賴的健康照護醫院，感謝醫院同仁全力救治病患之餘，也熱心參與捐血。

苗栗縣後備指揮部指揮官藍才豐上校上午也帶領國軍弟兄捲起衣袖，捐出熱血；李明輝強調，捐血一袋不只救人一命，捐血還能促進新陳代謝，減少心血管疾病發生率，可說是「助人、益己」的善行義舉，鼓勵大家挽袖捐血。

苗栗醫院45周年慶活動在中庭大廳舉辦，縣議長鍾東錦特別與多名議員前來祝賀，福福部、縣府及衛生局人員也與會，眾人切蛋糕並開心喊出苗栗醫院「生日快樂」。