快訊

陸學者周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

直播／520是否再「嘉玲」？ 指揮中心記者會1400舉行

部立苗栗醫院45周年院慶 辦捐血助人活動

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
部立苗栗醫院上午10點30分辦45周年慶活動，向防疫及守護民眾健康的醫護人員致敬。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午10點30分辦45周年慶活動，向防疫及守護民眾健康的醫護人員致敬。記者胡蓬生／攝影

衛生福利部苗栗醫院今天歡慶創院45周年，為凸顯國內疫情趨緩，感恩大家齊心防疫、締造抗疫亮麗成果，院方特別舉辦簡單隆重的慶祝大會，頒發感謝狀給醫療物資捐贈人士，表揚防疫照護貢獻獎、護師節資深護理師獎、資深員工、微笑大使、四癌篩檢等，鑑於疫情期間捐血大幅減少，上午的院慶同步辦理「熱血苗醫、愛心第一」捐血活動，籲請民眾投入「快樂捐血人」行列。

苗栗醫院院長李明輝表示，部立苗醫是苗栗縣唯一的公立醫院，以關懷、誠信、當責、創新等核心價值，執行政府醫藥衛生政策，並負擔縣民的醫療保建、重大災害緊急救護責任，致力成為縣民最信賴的健康照護醫院，感謝醫院同仁全力救治病患之餘，也熱心參與捐血。

苗栗縣後備指揮部指揮官藍才豐上校上午也帶領國軍弟兄捲起衣袖，捐出熱血；李明輝強調，捐血一袋不只救人一命，捐血還能促進新陳代謝，減少心血管疾病發生率，可說是「助人、益己」的善行義舉，鼓勵大家挽袖捐血。

苗栗醫院45周年慶活動在中庭大廳舉辦，縣議長鍾東錦特別與多名議員前來祝賀，福福部、縣府及衛生局人員也與會，眾人切蛋糕並開心喊出苗栗醫院「生日快樂」。

新冠肺炎疫情防疫期間，苗栗醫院為縣內應變的主責醫院。李明輝表示，守護民眾生命與健康是醫護人員職志，這次面臨新冠肺炎嚴峻疫情的挑戰，防疫第一線醫護人員都能勇於承擔，堅守崗位，值得肯定與嘉許，且社會各界自發、主動給予支持和鼓勵，力挺醫護人員，因此藉歡度45周年院慶之際頒獎勉勵醫護，也頒感謝狀向防疫期間捐贈醫療物資各界人士表達謝意。

部立苗栗醫院上午10點30分辦45周年慶活動，院方和各界切蛋糕，高喊「生日快樂」。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午10點30分辦45周年慶活動，院方和各界切蛋糕，高喊「生日快樂」。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午辦45周年慶，表揚醫護人員。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午辦45周年慶，表揚醫護人員。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午10點30分辦45周年慶活動，安排舞蹈向防疫及醫護人員致意。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午10點30分辦45周年慶活動，安排舞蹈向防疫及醫護人員致意。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院45周年慶安排舞蹈向防疫及醫護人員致意，院方頒感謝狀給演出的姍姍舞藝坊。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院45周年慶安排舞蹈向防疫及醫護人員致意，院方頒感謝狀給演出的姍姍舞藝坊。記者胡蓬生／攝影

捐血 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

疫情、颱風造成宜蘭血荒庫存剩6天 捐血站急求民眾捐血

國內新冠肺炎疫情趨緩 元富送暖心好禮號召捐血

疫情趨緩響應公益 元富送暖心好禮號召捐血

屏東熱血鋼鐵警 下班直衝捐血站8年來捐血達819次

相關新聞

520我愛你！ 桃園大園人自信不會找不到對象

520，我愛你！未婚或失偶男女想要終結單身找對象，強調自己的強項或優勢條件在所難免，有人刻意強調城鄉差距，住六都或新竹科...

行動力挺度難關 竹市減收委外場館、攤商、停車場租金

新竹市政府為促進景氣復甦，針對委外營運的場館減收3月至5月為期3個月50%促參案件權利金、土地租金，包括辛志平校長故居、...

桃園平鎮東安公托全新啟用 2歲以下25日中午12點前報名

桃園市平鎮區東安社區公共托育家園已經完工起用，即日起受理報名登記至5月25日（周一）中午12點，預訂當天下午2點抽籤，4...

哇！超美！五月瘋高山杜鵑 雪山圈谷一枝獨秀

五月瘋高山杜鵑，今年花況普遍不好，唯獨雪山圈谷玉山杜鵑一枝獨秀，有幾叢盛開超美，雪覇國家公園管理處保育志工賀建榮拍攝分享...

疫情趨緩 竹縣6月起逐步解除各項管制措施

新冠肺炎疫情趨緩，配合中央防疫措施逐步放寬，新竹縣長楊文科昨天在防疫會議上宣布，新竹縣自6月1日起逐步解除相關管制，鼓勵...

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅進入完工階段，1到3房型共有418戶，市府住宅發展處最新公布招租申請規定，租金依...

寶山水庫鋪浮動太陽能板？地方強烈反彈

台電再生能源處計畫在寶山水庫做浮動式太陽能板，近來先後拜訪新竹縣寶山鄉及竹東鎮公所爭取支持，但地方居民強烈反對，認為有破...

苗至公路交通亂遭投訴 警：人為因素多

苗栗市至公路日前發生機車4貼與小客車事故，曹小姐向聯合報系投訴至公路交通亂，警方表示有滾動式檢討易肇事路段，分析發現包括...

Z字型穿越道 現身竹市經國路

新竹市政府近期在經國路實施號誌纜線地下化工程，透過減量、整併，改善牌面雜亂、有如蜘蛛網的天際線景觀，同步進行號誌最佳化調...

沒左轉道 竹縣4路段易肇事

交通大學道安觀測指標計畫研究團隊分析新竹縣內近5年交通事故資料，發現有中興路、新興路、中華路、中豐路4個易肇事路段，公路...

預報豪大雨 特戰隊進駐桃園復興山區待命支援部落撤離

氣象局預測本周受梅雨影響，北部周日前都有大雨，山區甚至要預防豪大雨，陸軍特戰指揮部按往例超前部署，今天中午調派32名官兵...

長庚商圈立體停車場動工 鄭文燦：斥資3.8億紓解停車

桃園市龜山區長庚醫院商圈停車空間不夠、交通壅塞，交通部前瞻計畫補助1.42億元，市政府在龜山文化二路斥資3.8億元興建停...

熱門新聞

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。