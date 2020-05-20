造橋南瓜節 農產隧道刻字0確診吸睛

國內疫情逐漸趨緩，苗栗縣造橋南瓜節照常舉辦，農民在鄉內打造2條南瓜隧道，並在南瓜上刻出「0確診」字樣推廣觀光，強調只要全民做好防疫工作，台灣是最安全的地方。

苗栗縣專門種植大南瓜與大西瓜的果農林天龍今天表示，有鑑於今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國人幾乎無法出國旅遊，因此利用將近50種南瓜瓜藤，打造出難得一見的南瓜隧道文創園區，提供給遊客欣賞。

林天龍還在不同造型的南瓜上，刻下「保庇」、「平安」、「健康」以及「0確診」等字樣，並表示，台灣已經連續多天零確診、30多天無本土病例，可說是「全世界最安全的地方」，希望透過南瓜刻字，提醒遊客持續配合中央防疫政策。

造橋鄉農會指出，目前已經進入南瓜盛產季節，南瓜含有豐富的鋅、鈷及果膠，是極具養生的食材，果農除了打造2條長約150至250公尺的南瓜隧道外，更利用獨家釀製的南瓜醬汁，研發名為「魔瓜」的養生創意剉冰，口味清爽，可說是夏日消暑的聖品。

農會表示，南瓜隧道即日起開放民眾免費參觀，30日與31日2天，將在龍昇村綠龍隧道周邊舉辦農特產品展售會及南瓜創意料理品嘗，現場還有各式各樣、最小和最大南瓜展示，保證讓遊客不用出國也能「刮目相看」。

造橋鄉生產優質南瓜，鄉公所與造橋鄉農會10多年來舉辦南瓜節活動，發展在地農產及觀光特色，今年活動為期1個月，並預計30日、31日在龍昇村綠龍隧道周邊辦理農特產品展售會及南瓜創意料理品嘗。