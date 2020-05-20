桃園兒美館推藝術共融工作坊 邀跨齡和聽損家庭同樂
為推廣藝術美感，桃園市兒童美術館於今年5、6月份推出藝術共融工作坊，9月中還有開設針對聽損家庭的工作坊，邀請藝術家駐館，帶領小朋友、親子家庭進入藝術世界。
桃園市兒童美術館將於5月24日、6月14日、6月21日舉辦「藝愛之名—藝術共融工作坊」，推出「三代樂齡藝術共融工作坊」、「聽損家庭藝術共融工作坊」結合藝術治療及戲劇元素，邀請跨齡及聽損民眾的家庭參與藝術創作。
「藝愛之名—藝術共融工作坊」這次特別降低各種年齡或身心障礙者參與文化活動的限制。工作坊更扣合兒美館展覽核心概念，分別以藝術治療及戲劇藝術為媒介，邀請跨齡觀眾與聽損族群參與藝術創作活動，透過藝術探索自己與親人的互動模式，增進跨齡三代及聽損族群的人際互動及家庭關係。
「三代樂齡藝術共融工作坊」共有2個梯次，第1梯次為5月23日至5月24日、第2梯次為6月6日至6月7日，時間皆為13:30至16:30，歡迎親子三代同樂，至少一位長者參與，活動擇一梯次參加（需全程參與）；「聽損家庭藝術共融工作坊」邀請聽損學生家庭參與，將於9月份中旬舉辦。
相關活動訊息歡迎至桃美館官網(https://tmofa.tycg.gov.tw/)或粉絲頁(https://www.facebook.com/tmofa10711/)查詢。
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