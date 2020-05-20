竹光國中、運動中心公共藝術亮相　城市美感再升級

新竹市府積極推動城市美學，在竹光國中及竹光國民運動中心設置二組公共藝術作品，今天正式亮相，作品名稱分別是「晴耕雨讀」及「水舞樂章」，在新冠肺炎防疫氛圍中，公共藝術作品的亮相顯得格外吸睛。

教育處指出，亮相的公共藝術作品是依政府興建重大公共工程規定，提撥百分之一經費辦理，希望公共藝術能與新建築及環境景觀更為融合，同時兼具陶冶性情及提升美學素養的教育意義，經專家學者多次討論修正及民眾參與，歷半年製作才完成。

「晴耕雨讀」作品是由璞林藝術老師陳麗杏設計，座落竹光國中築夢樓前廣場，以葉脈造型為主體，宛如初生的新芽，搭配水滴造型的座椅，設計象徵初進竹光國中的學子，如同飽滿圓渾的種子，未來將在知識沃土上萌芽，在校園中學生可悠遊其間，自由討論與閱讀，而落下的雨滴化為石頭座椅，坐於其上，無論晴雨都樂於學習，也饒富趣味。

座落於竹光國民運動中心門口廣場的「水舞樂章」則由老師姜憲明設計創作，以運動中的水型態構想，透過流動、湧濺的水滴展現出動感與活力，也引動觀賞者的想像力，置身作品前則變身為奮力衝刺的游泳好手，作品能與觀賞者彼此產生互動，十分有趣。