哇！超美！五月瘋高山杜鵑 雪山圈谷一枝獨秀
五月瘋高山杜鵑，今年花況普遍不好，唯獨雪山圈谷玉山杜鵑一枝獨秀，有幾叢盛開超美，雪覇國家公園管理處保育志工賀建榮拍攝分享，網友眼睛一亮，都不禁「哇」出聲音，一片讚嘆超美。
賀建榮美拍雪山圈谷玉山杜鵑，分享到雪霸處官方臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」，及臉書粉絲專頁「登峰造極 雪霸之美」，網友讚嘆看過今年最美的玉山杜鵑，賀建榮說，因緣聚足，溫度、濕度、養分…，一切隨緣，花多花少都美，「今天花少，還是美」！
雪霸處指出，今年雪山線玉山杜鵑疑受去年秋冬溫度太高，不利於花苞休眠後熟發育，影響後續的開花，加上逢欠年，整體花況不佳，就只有賀建榮拍攝的地方幾叢較豐盛，也不吝分享，大眾不用登高山，就可以欣賞到玉山杜鵑盛開美麗。
雪霸處說，玉山杜鵑的遠親冰河時期從中國雲南山區遷移來到台灣，天候越來越熱，只能往高山上生長躲避，現在只在台灣的高山及北部山區的山頭才見得到，最早在玉山地區發現而取玉山杜鵑，包含了森氏杜鵑、紅星杜鵑都是同物異名的分身。
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