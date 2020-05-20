竹市府與大遠百推購物袋租借服務 還可集點換禮券

新竹市環保局與新竹大遠百合作推出消費購物袋著走活動，即日起至12月31日止，採免押金借袋、還袋集點方式，每借還1個購物袋可獲得1點，集滿10點兌換商品禮券100元，禮券限量200份。

市長林智堅指出，為促進垃圾減量，減少地球負擔，鼓勵民眾踴躍響應減塑環保，落實資源循環愛地球的具體行動，為環境永續盡心力，提供下一代更美好的環境。

市府環保局長江盛任表示，購物袋租借服務活動地點位於新竹大遠百B1服務台，營業時間上午11點至晚間10點，集點兌好禮活動為每借還1個購物袋可獲得1點，每人每日限借2袋，集滿10點兌換商品禮券100元，限量200份，兌完為止。

環保局指出，不論是否於新竹大遠百消費皆可租借購物袋，租借不需支付押金，僅須登記綁定手機號碼，並刷取購物袋條碼即可租借，歸還可交給大遠百B1服務台服務人員，使用過的購物袋環保局定期回收清潔整理。