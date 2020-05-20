快訊

蔡英文就職演說全文 8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

「抗疫不抗藝」 竹縣文化局520推免費線上表演

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「玉米雞劇團」致力於親子喜劇，演員穿上動物人偶服裝拍攝《呆呆奇疫記》，以生動可愛的方式教大家防疫期間如何做好清潔，保護自己。圖／新竹縣政府提供
「玉米雞劇團」致力於親子喜劇，演員穿上動物人偶服裝拍攝《呆呆奇疫記》，以生動可愛的方式教大家防疫期間如何做好清潔，保護自己。圖／新竹縣政府提供

你有多久沒有看表演節目了？新竹縣在防疫期間推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目，讓縣民居家防疫期間，也能欣賞在地傑出演藝團隊的精彩演出；縣長楊文科表示，新冠肺炎疫情重創藝文活動，盼藉此提振縣內表演藝團隊演出機會，持續為藝文活動加溫，也帶給鄉親更溫馨的居家生活。

文化局長田昭容表示，新竹縣演藝廳自3月至6月間所有表演節目均取消或延至下半年辦理，為協助更多表演團隊能有演出機會，首度推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目。

演出陣容有新竹縣立交響管樂團、新竹直笛合奏團、巴雀藝術、揚音樂集、溪畔舞團、艸雨田舞蹈劇場、不然，B計畫等團隊外，更邀請知名劇團「故事工廠」合作拍攝錄製，內容包含古典弦樂演奏、美聲合唱、親子戲劇及傑團快閃音樂行動劇等單元，預計採每周推出影片，透過藝文演出帶來社會正能量，也讓民眾藉由觀賞演出一掃疫情期間的壓力與苦悶。

首支影片將在今天由「玉米雞劇團」《呆呆奇疫記》親子劇及「揚音樂集」《大埔調》客家歌謠揭開序幕。「玉米雞劇團」致力於親子喜劇，演員穿上動物人偶服裝拍攝《呆呆奇疫記》，以生動可愛的方式教大家防疫期間如何做好清潔，保護自己；美聲天籟「揚音樂集」則以合唱方式重新詮釋經典客家歌謠《大埔調》，透過溫柔悠揚的嗓音，展現客家歌曲的動人旋律。

後續節目則固定於每周三接力推出，民眾可上新竹縣政府文化局官網、新竹縣政府FB粉絲專頁「新竹縣ING」或文化局FB粉絲專頁「竹縣go藝思」觀賞。

為協助更多表演團隊能有演出機會，新竹縣文化局首度推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目。圖／新竹縣政府提供
為協助更多表演團隊能有演出機會，新竹縣文化局首度推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目。圖／新竹縣政府提供

新竹 文化局 親子

延伸閱讀

疫情趨緩 竹縣6月起逐步解除各項管制措施

譚德塞歡迎歐盟提案調查抗疫 未提川普斷金援說

世衛大會通過歐盟提案 獨立調查世衛抗疫做法

台灣抗疫醫護人員遊福建武夷山免費

相關新聞

疫情趨緩 竹縣6月起逐步解除各項管制措施

新冠肺炎疫情趨緩，配合中央防疫措施逐步放寬，新竹縣長楊文科昨天在防疫會議上宣布，新竹縣自6月1日起逐步解除相關管制，鼓勵...

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅進入完工階段，1到3房型共有418戶，市府住宅發展處最新公布招租申請規定，租金依...

寶山水庫鋪浮動太陽能板？地方強烈反彈

台電再生能源處計畫在寶山水庫做浮動式太陽能板，近來先後拜訪新竹縣寶山鄉及竹東鎮公所爭取支持，但地方居民強烈反對，認為有破...

苗至公路交通亂遭投訴 警：人為因素多

苗栗市至公路日前發生機車4貼與小客車事故，曹小姐向聯合報系投訴至公路交通亂，警方表示有滾動式檢討易肇事路段，分析發現包括...

Z字型穿越道 現身竹市經國路

新竹市政府近期在經國路實施號誌纜線地下化工程，透過減量、整併，改善牌面雜亂、有如蜘蛛網的天際線景觀，同步進行號誌最佳化調...

沒左轉道 竹縣4路段易肇事

交通大學道安觀測指標計畫研究團隊分析新竹縣內近5年交通事故資料，發現有中興路、新興路、中華路、中豐路4個易肇事路段，公路...

預報豪大雨 特戰隊進駐桃園復興山區待命支援部落撤離

氣象局預測本周受梅雨影響，北部周日前都有大雨，山區甚至要預防豪大雨，陸軍特戰指揮部按往例超前部署，今天中午調派32名官兵...

長庚商圈立體停車場動工 鄭文燦：斥資3.8億紓解停車

桃園市龜山區長庚醫院商圈停車空間不夠、交通壅塞，交通部前瞻計畫補助1.42億元，市政府在龜山文化二路斥資3.8億元興建停...

桃園忠烈祠暨神社文化園區修復竣工 7月15日將重新開放

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」為全台保存最完整的日式神社建築，更是市定古蹟。為保存古蹟歷史原貌並活絡空間，已先後進行兩期修...

改善新竹縣道路安全 4易肇事路段將增設左轉專用車道

為改善新竹縣道路安全，交通大學道安觀測指標計畫研究團隊，分析新竹縣內近5年交通事故資料，發現有中興路、新興路、中華路、中...

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

新竹市政府近期在經國路實施號誌纜線地下化工程，透過減量、整併提升因桿子林立、牌面雜亂、型如蜘蛛網的天際線景觀，同步進行號...

後龍西瓜節活動轉換思維 今年要「走出去」

受新冠肺炎疫情影響，苗栗縣後龍鎮公所每年都熱鬧舉辦的西瓜節活動，今年也將調整態型態，將以網路行銷為重點，鎮公所現正籌拍微...

熱門新聞

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。