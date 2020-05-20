「抗疫不抗藝」 竹縣文化局520推免費線上表演

你有多久沒有看表演節目了？新竹縣在防疫期間推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目，讓縣民居家防疫期間，也能欣賞在地傑出演藝團隊的精彩演出；縣長楊文科表示，新冠肺炎疫情重創藝文活動，盼藉此提振縣內表演藝團隊演出機會，持續為藝文活動加溫，也帶給鄉親更溫馨的居家生活。

文化局長田昭容表示，新竹縣演藝廳自3月至6月間所有表演節目均取消或延至下半年辦理，為協助更多表演團隊能有演出機會，首度推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目。

演出陣容有新竹縣立交響管樂團、新竹直笛合奏團、巴雀藝術、揚音樂集、溪畔舞團、艸雨田舞蹈劇場、不然，B計畫等團隊外，更邀請知名劇團「故事工廠」合作拍攝錄製，內容包含古典弦樂演奏、美聲合唱、親子戲劇及傑團快閃音樂行動劇等單元，預計採每周推出影片，透過藝文演出帶來社會正能量，也讓民眾藉由觀賞演出一掃疫情期間的壓力與苦悶。

首支影片將在今天由「玉米雞劇團」《呆呆奇疫記》親子劇及「揚音樂集」《大埔調》客家歌謠揭開序幕。「玉米雞劇團」致力於親子喜劇，演員穿上動物人偶服裝拍攝《呆呆奇疫記》，以生動可愛的方式教大家防疫期間如何做好清潔，保護自己；美聲天籟「揚音樂集」則以合唱方式重新詮釋經典客家歌謠《大埔調》，透過溫柔悠揚的嗓音，展現客家歌曲的動人旋律。