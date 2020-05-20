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疫情趨緩 竹縣6月起逐步解除各項管制措施

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，配合中央防疫措施逐步放寬，新竹縣長楊文科昨天在防疫會議上宣布，新竹縣自6月1日起逐步解除相關管制。圖／新竹縣政府提供
新冠肺炎疫情趨緩，配合中央防疫措施逐步放寬，新竹縣長楊文科昨天在防疫會議上宣布，新竹縣自6月1日起逐步解除相關管制。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎疫情趨緩，配合中央防疫措施逐步放寬，新竹縣長楊文科昨天在防疫會議上宣布，新竹縣自6月1日起逐步解除相關管制，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，在落實個人衛生防護措施下，多前往配合防疫措施的店家消費，讓各行各業一起「拚經濟」。

楊文科表示，截至5月19日為止，台灣已經連續12天「0確診」、36天無本土病例，新竹縣13所樂齡學習中心5月18日已開放；文化局圖書館5月19日重新開館。

縣立國中小校園開放採逐步鬆綁方式，自6月1日起至7月15日前，假日開放學校操場供民眾運動使用，周一至周五考量學校防疫工作，仍維持暫停開放，未來將視中央流行疫情指揮中心鬆綁規定，滾動式調整校園開放事宜；竹東、竹北社區大學則自6月1日開放。

各醫院、住宿型長照機構從5月6日起已陸續開放探視；兒少、身心障礙、老人住宿型機構也已開放訪客採預約實名制訪視，托育資源中心5月20日開館，活動也會陸續辦理。

社區關懷據點及長青學苑預計6月恢復運作，社區、志願服務研習活動以及縣府社運補助活動部份，6月也開始逐步開放辦理，僅涉及桌餐共食與縣外觀摩等住宿部份，擬於7月開放辦理。

山地鄉15處文化健康站、寺廟、宗教活動也從6月1日起開放；大型繞境活動則依中央指揮中心的規定辦理。

另外，因應颱風汛期、豪雨季來臨，防災工作整備人力輪班調度需求，在體育場異地辦公的縣府同仁，自6月1日起回到縣政府原辦公地點辦公，縣府將持續維持單一出入口、量體溫、乾洗手、實名制及戴口罩等防疫措施，另外，各鄉鎮市如無特殊需求也請回復至原處辦公。

新竹 疫情 楊文科

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