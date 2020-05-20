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桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅租金依據房型坪數大小、申請者平均每人每月平均所得不同，採取5級收租方式，租金從4600元至1萬8700元不等。記者張裕珍／翻攝
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅租金依據房型坪數大小、申請者平均每人每月平均所得不同，採取5級收租方式，租金從4600元至1萬8700元不等。記者張裕珍／翻攝

桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅進入完工階段，1到3房型共有418戶，市府住宅發展處最新公布招租申請規定，租金依據房型坪數大小、申請者平均每人每月平均所得不同，採取5級收租方式，租金從4600元至1萬8700元不等，720度環景看屋已經上線，樣品屋內裝曝光，預定於7月1日至7月21日開放網路、臨櫃送件申請。

八德一號社會住宅面臨八德建德路50公尺綠園道，鄰近八德區公所、未來捷運綠線G01站；三棟建物招租418戶，包含政策戶126戶、一般戶292戶。配合中央政策，八德一號社會住宅總戶數保留5%比例，提供一般戶21戶給符合警正四階以下或相當職務列等的基層警消人員承租；另也保留總戶數5%比例，列為政策戶供原住民承租。

最受民眾關注的社宅租金也終於公布，市府住宅發展處說明，為使住宅資源精準補助經濟弱勢家戶，經檢討現行社會住宅租金收取標準，考量桃園市每人可支配所得、民眾租金負擔能力，將八德一號社會住宅訂定5級租金收取標準，未來其它社會住宅租金也將朝向分級制度訂定。

八德一號一房型有15坪、17坪、20坪3種，依據申請者家庭成員每人每月平均所得高低，每月租金自4600元至8800元不等；二房型27坪、29坪、30坪、33坪4種，每月租金7200元至1萬2700元不等；三房型40坪、44坪與50坪3種，租金1萬1200元至1萬8700元不等，租金含管理費，租坪含室內坪、小公、大公、陽台。

市府住宅發展處指出，申請條件須為18歲以上、設籍桃園市滿1年或於桃園市就學、就業、家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅、每人每月平均所得低於5萬3484元、不動產總價值低於540萬元，且未申請其它社會住宅、租金補貼、包租代管者，即符合八德一號社會住宅申請資格。

八德一號社會住宅預計7月下旬完工，申請民眾若想先觀看各房型室內空間，住宅發展處已經建置720度環景看屋，搶先曝光1至3房型的樣品屋實景，可點選廚房、陽台、客廳、浴室等景況，可上桃園市社會住宅申租管理系統https://housing.tycg.gov.tw/HouseRent/portal/default觀看，現場看屋時間則另行公布。

住宅發展處長莊敬權說，距離受理申請日還有1個多月，建議民眾可於公告期間，先將應檢附文件備齊，並注意相關證明文件的有效期限，以節省後續申請作業時間，相關申請資訊已公布於桃園市政府住宅發展處官網，書面申請資料可於6月起至桃園市政府住宅發展處等處索取，7月受理申請開放網路，或到市府住發處、八德區公所送件。

桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住預計7月招租，720環景看屋已經上線，圖為三房型樣品屋。圖／取自桃園市社會住宅申租管理系統
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住預計7月招租，720環景看屋已經上線，圖為三房型樣品屋。圖／取自桃園市社會住宅申租管理系統
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅進入完工階段，1到3房型共有418戶，預計7月招租。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住宅進入完工階段，1到3房型共有418戶，預計7月招租。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住預計7月招租，720環景看屋已經上線，圖為一房型樣品屋。圖／取自桃園市社會住宅申租管理系統
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住預計7月招租，720環景看屋已經上線，圖為一房型樣品屋。圖／取自桃園市社會住宅申租管理系統
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住預計7月招租，720環景看屋已經上線，圖為二房型樣品屋。圖／取自桃園市社會住宅申租管理系統
桃園市第2座社會住宅「八德一號」社會住預計7月招租，720環景看屋已經上線，圖為二房型樣品屋。圖／取自桃園市社會住宅申租管理系統

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