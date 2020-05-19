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預報豪大雨 特戰隊進駐桃園復興山區待命支援部落撤離

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
特戰部隊進駐桃園市復興區，在介壽國小待命隨時支援豪大雨部落住戶撤離。圖／翻攝陸軍特種作戰指揮部官兵進駐畫面
特戰部隊進駐桃園市復興區，在介壽國小待命隨時支援豪大雨部落住戶撤離。圖／翻攝陸軍特種作戰指揮部官兵進駐畫面

氣象局預測本周受梅雨影響，北部周日前都有大雨，山區甚至要預防豪大雨，陸軍特戰指揮部按往例超前部署，今天中午調派32名官兵進駐桃園市復興區山地，指揮官、營長拜會區長游正英，強調在地方待命隨時可以上場支援。

游正英表示，每到颱風來襲或像梅雨季節有豪大雨預報時，特戰部隊根據氣象局和相關單位提供的資料決定是否派兵力進駐，今天中午決定在桃園市復興、新北市烏來等山區部署救災兵力，連同高性能車輛、無線電裝備和急救包、醫療器材裝備等都到位，32名官兵暫借介壽國小禮堂待命，由營長負責現場指揮。

游正英說，雖然山區昨天和今天雨勢不大，降雨量不超過40毫米，但是氣象局預報周日前有可能下豪大雨，公所在10個里都規畫安置場所，一旦要撤離低窪或易淹水的部落，特戰部隊可以派出車輛幫忙接送鄉親，國軍進駐讓民眾覺得安心。

氣象局 特戰

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