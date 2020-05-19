長庚商圈立體停車場動工 鄭文燦：斥資3.8億紓解停車

桃園市龜山區長庚醫院商圈停車空間不夠、交通壅塞，交通部前瞻計畫補助1.42億元，市政府在龜山文化二路斥資3.8億元興建停18立體停車場，市長鄭文燦今天下午主持動工、表示，該停18立體停車場規畫307個汽車停車位，預定明年10月完工，未來可紓解長庚醫院附近商圈停車空間不足問題，改善民眾生活機能。

市政府交通局長劉慶豐說，龜山區停18立體停車場興建工程，規畫4層樓建築，1樓為商場店鋪、2至4層樓為停車場，總樓地板面積3390坪，總造價3.8億元，由交通部前瞻計畫補助1.42億元，市府自籌2.38億元，預定明年10月完工，將可提供307個汽車停車位及59個機車位空間。

鄭文燦表示，為改善桃園各區停車問題，市政府一口氣規畫全市20個立體停車場計畫，其中14個立體停車場計畫，其中14個已獲交通部前瞻計畫核定補助總經費20億元，包括龜山停18立體停車場在內，市府將陸續發包施工一一完成。