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桃園忠烈祠暨神社文化園區修復竣工 7月15日將重新開放

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
「桃園忠烈祠暨神社文化園區」預計將於7月15日重新對外開放園區，這次新設置園區照明系統，建置在園區地面上，增加夜間活動的安全性。記者陳夢茹／攝影
「桃園忠烈祠暨神社文化園區」預計將於7月15日重新對外開放園區，這次新設置園區照明系統，建置在園區地面上，增加夜間活動的安全性。記者陳夢茹／攝影

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」為全台保存最完整的日式神社建築，更是市定古蹟。為保存古蹟歷史原貌並活絡空間，已先後進行兩期修復工程，除修復工程外，還增設夜間照明系統，預計將於7月15日重新對外開放園區。

兩期修復工程，第一期的拜殿及周邊圍籬修復工程，第二期為社務所及整體附屬設施整修，其中第二期工程於去年1月2日開工，斥資約2257萬元，今年3月25日竣工。第二期工程針對川廊、中門進行檢修，社務所全面更新水泥、增設機電設備和榻榻米換新等，另畫設戶外停車格、增設全區照明系統等，目前正辦理驗收及申請使用許可程序，需等待約2至3個月。

在待驗收期間，為求園區綠美化完善，市府更利用工程驗收期間，施作全區草皮重鋪工程，自4月7日開工，將施工2個月、養護1個月，園區預計7月15日將重新對外開放園區空間，希望到時能給來遊憩的民眾全新感受。

桃園市長鄭文燦表示，忠烈祠暨神社文化園區不僅是戶外教學、環境教育、歷史教育空間，也適合舉行文創商品販售、小型表演活動、音樂會等，更是民眾拍攝婚紗照、Cosplay的打卡熱點。因此市府正積極辦理促參招商，他說，釋出文化園區部分空間，將採委外方式經營，另外，忠烈祠等核心空間，則由民政局孔廟忠烈祠聯合管理所負責管理，讓歷史建築可以多元使用。

民政局長王安邦說明，這次除修復古蹟建築、設施外，也新設園區照明系統，營造園區夜間景觀的美感，以增加夜間活動的安全性，加強夜間觀光發展的可能性。

桃園市長鄭文燦表示，忠烈祠暨神社文化園區不僅是戶外教學、環境教育、歷史教育空間，也適合舉行文創商品販售、小型表演活動、音樂會等，更是民眾拍攝婚紗照、Cosplay的打卡熱點。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦表示，忠烈祠暨神社文化園區不僅是戶外教學、環境教育、歷史教育空間，也適合舉行文創商品販售、小型表演活動、音樂會等，更是民眾拍攝婚紗照、Cosplay的打卡熱點。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦（圖左）今天到忠烈祠暨神社文化園區，視察修復工程的進度及狀況。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦（圖左）今天到忠烈祠暨神社文化園區，視察修復工程的進度及狀況。記者陳夢茹／攝影

修復 忠烈祠 歷史建築

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