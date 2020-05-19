改善新竹縣道路安全 4易肇事路段將增設左轉專用車道

為改善新竹縣道路安全，交通大學道安觀測指標計畫研究團隊，分析新竹縣內近5年交通事故資料，發現有中興路、新興路、中華路、中豐路4個易肇事路段，公路總局與縣府已共同會勘，將盡快增設左轉專用車道，並調整車道寬度，其中位於台1線的新興路及中華路最快年底就可完成改善。

交通部道路交通安全督導委員會本月7日訪視新竹縣道安工作，邀集交大道安觀測指標計畫研究團隊、內政部營建署、交通部運輸研究所及新竹縣道安會報工程、執法與監理小組一同參與座談會。

交大團隊分析竹縣近5年事故資料，發現中興路(縣122)、新興路(台1)、中華路(台1)及中豐路(台3) 為縣內4個易肇事路段，事故肇因可能是因沒有增設左轉車道或車道寬度較寬，易造成側撞或擦撞。

交旅處表示，縣府已與公路總局共同會勘，公路總局也允諾盡速改善，針對沿線部分路口，將增設「偏心設計之左轉專用車道」，研擬「車道寬度調整」等車道配置重整措施，促進行車安全，其中台1線目前正在進行自來水幹管埋設工程，工程完工後，就可規畫左轉車道及重劃路面標線等，預計最快年底就可完成改善。

另外，交旅處也指出，郊區事故發生率雖然較低，但嚴重性高，希望人口稠密區與稀少區的車道寬度配置也能進行調整，讓駕駛人達到自然減速的目的，目前已將竹北市文興路作為示範路段，後續將評估成效，是否能有效降低事故率。縣府也將持續向中央爭取相關預算，提供更安全的交通環境，盼有效減少車禍事故。