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竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「Z字型行人二段式穿越道」透過行人穿越道的退縮，拉長轉彎車輛與行人間的安全視距，中央分隔庇護島則提供給來不及通過路口的民眾安全的等待空間。圖／新竹市政府提供
「Z字型行人二段式穿越道」透過行人穿越道的退縮，拉長轉彎車輛與行人間的安全視距，中央分隔庇護島則提供給來不及通過路口的民眾安全的等待空間。圖／新竹市政府提供

新竹市政府近期在經國路實施號誌纜線地下化工程，透過減量、整併提升因桿子林立、牌面雜亂、型如蜘蛛網的天際線景觀，同步進行號誌最佳化調整，讓該路段不僅暢通好行、景觀簡潔，下雨天也不再塞車；其中「Z字型行人二段式穿越道」更成為亮點，透過行人穿越道的退縮，拉長轉彎車輛與行人間的安全視距，中央分隔庇護島則提供給來不及通過路口的民眾安全的等待空間。

市長林智堅表示，經國路是往返新竹縣市的要道，沿線有學校、醫院、社區、工廠，該路雖有30米寬，尖峰時刻每小時約有3000輛車湧入，交通行為複雜，通勤通學量大，常造成塞車。台灣號誌桿、路牌、標誌規劃未統一，一個路口會有好幾個桿子擠在一起，天空電纜線更影響市容與安全，因此，市府向營建署爭取超過5千6百萬元經費施作「天空纜線地下化」、「標誌共桿」，一次整理路口亂象。

市府交通處指出，本工程共有三大重點，包括將路口雜亂的桿件、牌面、線路統一做整理；並將路口較大行人較多的地點設置中央分隔庇護島，提供給來不及通過路口的民眾安全的等待空間，更試辦全市第一個Z字型行人穿越道線，透過行穿線的退縮，讓轉彎車輛與行人之間有更好更多的安全視距，提升行人安全；最後再進行號誌線路地下化整理，一併調校沿線路口號誌設計。

交通處表示，目前線路地下化、新式號誌桿設立及夜間會發光的標誌牌面都已完成，也一併調校經國路號誌時制最佳化，經近日下雨天上班時段實測，和以往相較已確實減少塞車情形，整體旅行時間從竹北到市區約縮短近3分鐘。近期將於全面性刨鋪路面完成路平，提供民眾一條更優質的上下班通勤路廊。

市府向營建署爭取超過5千6百萬元經費施作「天空纜線地下化」、「標誌共桿」，一次整理經國路，提升市容與安全。圖／新竹市政府提供
市府向營建署爭取超過5千6百萬元經費施作「天空纜線地下化」、「標誌共桿」，一次整理經國路，提升市容與安全。圖／新竹市政府提供

塞車 新竹 林智堅

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