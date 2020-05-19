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後龍西瓜節活動轉換思維 今年要「走出去」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍西瓜節活動往年都吸引大批人潮前來品嘗西瓜，小朋友開心享受清涼甜美的滋味。報系資料照
苗栗縣後龍西瓜節活動往年都吸引大批人潮前來品嘗西瓜，小朋友開心享受清涼甜美的滋味。報系資料照

受新冠肺炎疫情影響，苗栗縣後龍鎮公所每年都熱鬧舉辦的西瓜節活動，今年也將調整態型態，將以網路行銷為重點，鎮公所現正籌拍微電影，6月間將辦2場「快閃」西瓜展售會，雖然配合中央疫情指揮中心避免大型群聚，但仍要強力行銷後龍西瓜。

後龍鎮是全苗栗縣西瓜栽培面積最廣、產量最多的鄉鎮，每年農民栽培面積廣達200公頃，總產量可達9萬公斤；鎮公所為維持後龍西瓜優良的品質特色，2018年起還開始印製產地防偽標章，提供在地生產的優質西瓜黏貼，每年西瓜節活動都吸引上千人前來觀賞表演、品嘗清涼甜美的西瓜，場面熱滾滾。

後龍鎮公所秘書劉柏瑩表示，因疫情影響，鎮公所「轉換思維」籌辦今年西瓜節系列活動，往年是廣邀各地民眾到後龍來歡慶西瓜節，但大型西瓜節動輒一、二千人參與，很難達到中央防疫的要求，所以今年西瓜節網路行銷將是一大重點，並將拍攝微電影，透過鎮長朱秋隆及鎮籍縣議員引介後龍著名特產西瓜及鎮內各大美食、觀光景點，持續行銷提升後龍知名度。

她表示，以前西瓜節是邀大家到後龍來，鎮公所今年是「走出去」到縣內其他鄉鎮市，預定在頭份尚順廣場、苗栗喵裏喵親子公園等遊客較多的地點舉辦2場「快閃」西瓜展售會，時間約2至3小時，屆時也會提供試吃，還有「西瓜小火車」可讓小朋友搭乘，只要家長買西瓜，孩子都可體驗。

後龍各地都有西瓜生產，目前外埔部分地區已開始採收，其他區域下周也將陸續進入採收期，鎮公所今年的西瓜評鑑仍將照常，預計6 月3日在大山北極宮舉辦。

苗栗縣後龍西瓜節活動往年都吸引大批人潮。報系資料照
苗栗縣後龍西瓜節活動往年都吸引大批人潮。報系資料照
苗栗縣後龍西瓜節活動往年都吸引大批人潮前來，品嘗甜美清涼的西瓜。報系資料照
苗栗縣後龍西瓜節活動往年都吸引大批人潮前來，品嘗甜美清涼的西瓜。報系資料照

微電影 疫情 快閃

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