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梅雨季來臨 竹市啟動防汛準備工作

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池了解防汛準備工作。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池了解防汛準備工作。圖／新竹市政府提供

梅雨季來臨，為防範瞬間豪大雨造成積淹水，新竹市長林智堅今前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池了解防汛準備工作，他說，市府已於月初提前整備，完成雨水下水道及市區溝渠清淤作業，並檢查12處地下道的淹水警示系統，藉此確保抽水站能在必要時準確運作。

林智堅表示，去年5月17日大雨，竹市瞬間時雨量超過68毫米，造成轄內138件淹水災情，今年5月初就啟動防汛準備工作，市府也積極爭取中央補助，投入總經費9.5億元，完成竹市六成多的雨水下水道工程，並辦理南寮雨水下水道抽水站等52件工程。

市府工務處表示，林智堅擬定短、中、長期治水計畫，加強各淹水熱點區的清淤及維護工作，針對市區竹蓮街南大路口、護城河學府路後方雨水下水道辦理相關改善工程，並重新檢討規劃新竹市的雨水下水道，逐步建置完整的排水系統。

工務處表示，市府已於5月1日前進行雨水下水道、區域排水及市區溝渠清淤、清溝作業，同時也檢查市區12處地下道的淹水警示系統和抽水機運作。

新竹市長林智堅今前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池了解防汛準備工作。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池了解防汛準備工作。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池了解防汛準備工作。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池了解防汛準備工作。圖／新竹市政府提供

淹水 林智堅

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