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寶山水庫欲架設浮筒式太陽能板 地方質疑恐汙染水源

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
寶山水庫位於寶山鄉山湖村境內，供應新竹科學工業園區的工業用水，以及新竹、竹北、寶山、竹東等地區飲用水。記者陳斯穎／攝影
寶山水庫位於寶山鄉山湖村境內，供應新竹科學工業園區的工業用水，以及新竹、竹北、寶山、竹東等地區飲用水。記者陳斯穎／攝影

台電再生能源處計畫在寶山水庫做浮動式太陽能板，為爭取地方支持，日前到新竹縣寶山鄉公所及竹東鎮公所拜訪溝通，但遭強烈反對，地方認為有破壞水庫生態、影響水質的疑慮，堅決反對台電設置浮動式太陽能板。

寶山水庫位於寶山鄉山湖村境內，為離漕式水庫，水源主要來自頭前溪上游的上坪溪，由上坪攔河堰引水，經水利會的竹東圳輸入水庫，供應新竹科學工業園區的工業用水，以及新竹、竹北、寶山、竹東等地區飲用水，水庫周遭生態豐富，有保育野生動物大冠鷲、龜殼花、錦蛇及台灣草蜥等。

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山水庫水源除供應科學園區外，更是新竹地區民眾重要飲用水源之一，由於早年蓋水庫時只徵收水面以上1公尺的範圍，土地並未完全徵收，水庫蓄水量不大，加上淤積相當嚴重，水質水量並不穩定。

「高速公路邊就可以設太陽能板，為何一定要在水庫裡面設？」邱坤桶指出，若是在水庫水面上架設浮桶式太陽能板，浮桶遮蔽水面可能使水質優氧化，影響水庫生態，甚至影響民生飲用水安全，若台電要在寶山水庫做太陽能設施，寶山鄉一定抗爭到底。

竹東鎮長張順朋也說，寶山水庫儲水是大新竹地區重要飲用水源，水面架設太陽能人工設施，無論人為或天災致太陽能板破裂，重金屬等物質都會造成水庫水源被汙染的疑慮。

且寶山水庫的景色優美，建有環湖步道，每年4月底5月初，雪白的桐花開滿水庫周邊，是新竹縣重要觀光景點之一，台電若在水厙裝設浮筒式太陽能板，將破壞生態及景觀，因此強烈反對。

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