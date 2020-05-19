頭份、竹南部分地區明天停水7小時
台灣省自來水公司第三區管理處5月20日辦理頭份市興華加壓站供電設備檢驗，及頭份市108-03-01中小區計量管網工程新舊管改接，頭份市頭份里、土牛里、上埔里、新華里、興隆里、斗煥里、珊湖里、流東里等地區，上午9點至下午4點停水7小時。
5月20日另辦理竹南鎮頂埔加壓站供電設備檢驗，竹南鎮頂埔里、公義里、崎頂里、東崎頂、鳳梨坑、想思林、崎腳等地區，下午1點至晚上7點停水6小時，新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低。
水公司第三區處提醒影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災，並易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，此外，建築物的自來水進水口低於地面，應在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能發生虹吸汙染。
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