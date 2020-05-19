頭份、竹南部分地區明天停水7小時

疫情趨趨緩，地方政府陸續啟動有條件鬆綁社交距離生活指引。桃園市長鄭文燦今天上午宣布，即日起，市府實施防疫安心餐廳認證標章，規定防疫標準，原一桌10人減為8人、單一包廂方式，餐廳室內控制在250人以下，由衛生局執行訪視後，對合格餐廳發給防疫安心餐廳認證標章，讓民眾消費，「現在民眾可到餐廳去了、不需完全待在家裡」。

2020-05-18 14:14