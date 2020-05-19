疫情119桃園居家隔離歸零 2396人解除隔離

桃園市衛生局長王文彥今天上午宣布疫情119天來，「居家隔離人數歸零」，讓市長鄭文燦市府團隊每天早上8時召開防疫專案會議的市府團隊振奮，鄭文燦表示，桃園今天剛好民眾居家隔離人數歸零，這是一個里程碑，他非常謝謝衛生局及衛生所同仁，用溫暖的陪伴幫助許多民眾度過這14天居家隔離，總共2396人通過居家隔離通過考驗歸零，讓公衛體系能夠沒有缺口。

王文彥在防疫專案會議上報告，桃園市疫情管控119天來，全市列管居家隔離人數2396人，到昨天為止，累計解除居宣隔離管制2396人，首次居家隔離全部歸零，非常難得。

鄭文燦表示，桃園今天是民眾居家隔離人數歸零的一個里程碑，他請衛生局針對居家隔離民眾結束後，如有心理諮商需求，要積極輔導，針對全市53個確診案例，有49人已經出院、3人住院中、1個病例不幸死亡，在49名出院案例中，他希望衛生局繼續追蹤輔導，協助出院民眾在健康、心理及生活上得到更大支持。

目前桃園市執行紓困金核定率超過全台各縣市，鄭文燦肯定區公所、社會局第一線同仁付出辛勞，他認為，急難紓困很有價值，急難紓困應是1個暖心政策，幫助新貧家庭，因為疫情減少收入，可給民眾及時雨，很多非正式部門勞工的收入不穩定，疫情影響讓家庭生活陷入困難，急難紓困是正確的政策。