體恤醫護人員 醫院送同仁520張住宿溫泉券

新冠肺炎疫情趨緩，苗栗大千綜合醫院院長徐千剛體恤醫護同仁在疫情期間堅守崗位的辛勞，贈送520張渡假村住宿券和200張溫泉券，讓醫護同仁和家人一起放鬆度假。

大千醫院今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，大千健康醫療體系總裁、大千醫院院長徐千剛，慰勞醫護人員在疫情期間堅守醫療第一線全力抗疫辛勞，特別贈送同仁住宿券和溫泉券。

在疫情嚴峻、大家避之惟恐不及之際，醫院護理師魏思華和吳安福2人，自願前往專責病房照顧病患。魏思華表示，剛開始家人都很擔心，但經過耐心解說，讓他們了解照顧患者的重要性，並且強調已做好完善防護措施，家人才得以放心。

吳安福則指出，對於醫護人員而言，新冠肺炎患者與一般病患一樣，都是需要醫療照護，不需要當成異類而感到害怕，家人對他的工作雖難免擔心，仍給予滿滿的支持，讓他非常感動。

徐千剛表示，疫情緊繃期間，急診醫護在第一線為疑似個案採檢，都必須穿著全套防護衣、面罩，經常滿身大汗，卻一點都沒有退縮，各單位同仁敬業齊心防疫，令他十分感動，期待疫情早日結束，讓醫護人員可以和家人一起度假、泡湯、放鬆身心，享受家庭之樂。