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疫情趨緩 苗栗大千醫院送醫護人員泡湯、住宿券

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
急診人員在第一線進行採檢工作，防護衣下的汗水是他們驕傲的印記。圖／大千綜合醫院提供
急診人員在第一線進行採檢工作，防護衣下的汗水是他們驕傲的印記。圖／大千綜合醫院提供

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，苗栗市大千健康醫療體系總裁徐千剛為感謝醫護同仁在疫情嚴峻期間，全力配合衛福部政策，在醫療第一線守護民眾健康，特地購買520張渡假村住宿券、200張溫泉券慰勞醫護同仁辛勞，期望疫情早日結束，讓醫護人員可以和家人一起度假放鬆，享受家庭之樂。

大千綜合醫院指出，當民眾對新冠肺炎疑似或確診病患都避之惟恐不及的時刻，大千護理師魏思華、吳安福卻自願到專責病房照顧病人，對他們來說，新冠肺炎病人就和一般病人一樣，都是需要醫療的照護，不必將他們視為異類而感到害怕。

吳安福說，家人聽到他要去照顧新冠肺炎病人，都給予支持，讓他非常感動；魏思華說，起初家人很擔心，但她耐心地讓他們了解照顧病人的重要性及完善防護措施，才讓家人放心。

院方指出，疫情期間大千所有醫護同仁都全力配合政府政策動起來，急診醫護在第一線為疑似個案採檢，常常穿著防護衣、面罩而滿身大汗，但他們都覺得這些汗水是驕傲的印記，一點都不覺得辛苦。

徐千剛表示，疫情期間各單位醫護同仁都善盡職責、全心抗疫，所有的辛勞和汗水都讓他非常感動，也感謝大千醫療體系所有醫護人員盡心盡力、守住苗栗健康，希望疫情早日結束，讓辛苦的醫護人員好好休息。

大千醫療體系總裁徐千剛頒發住宿券及溫泉券給大千體系的醫護人員，謝謝他們為疫情辛苦的付出。圖／大千綜合醫院提供
大千醫療體系總裁徐千剛頒發住宿券及溫泉券給大千體系的醫護人員，謝謝他們為疫情辛苦的付出。圖／大千綜合醫院提供

新冠肺炎 疫情 醫護人員

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