安心即時上工桃園已派1003人 第2輪635職缺開始登記

桃園市長鄭文燦前往中壢就業中心，了解聯合徵才及安心即時上工計畫申請作業情況，並表示雖然是疫情期間，政府仍須滿足民眾的生活及就業需求，就服處精心邀請10家優質企業、共釋出約600個職缺，產業類別涵蓋科技業、製造業、服務業等，假如民眾有短期工作需求，也可以申請政府「安心即時上工計畫」，截至目前，桃園已完成派工1003人，並已爭取第二輪聘用經費，也增加核定635個職缺，感謝就服處所有同仁的努力，並期盼如同就服處「有頭鹿」LOGO一樣，讓桃園鄉親人人有頭路。

鄭文燦說，參加徵才的民眾相當踴躍，受到疫情衝擊，雖然部分產業營收衰退，但也有產業逆勢成長，求才若渴，希望透過小型徵才活動，協助媒合企業與求職者。桃園是全台灣工作機會最多的地方，擁有多元產業領域，能滿足不同的就業需求，假如求職者還不清楚自己的職業興趣，就業中心也提供職業生涯適性評估服務，幫助求職者挑選更適合自己的行業別。

此外，大專院校畢業季即將到來，許多學校為防疫停辦大型就業博覽會活動，鄭文燦希望能幫助年輕人在畢業後順利實踐夢想，他特別請就服處規畫更多小型就業博覽會，希望透過化整為零，讓畢業生有更多工作機會選擇。

就服處長劉玉儀表示，桃園「安心即時上工計畫」共釋出1876個工作機會，時薪158元，每月最高工作80小時，最多核給1萬2640元，可連續補助6個月；目前符合資格的申請人中，1003人已派工至市府各單位，另有200多人正在推介面試，市府第二輪職缺亦開始申請登記，請有意願申請的民眾可至就業中心、公所就業服務台登記，或上就服處網站登記網址https://oes.tycg.gov.tw/