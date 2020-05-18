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桃園市22日起停水19小時 兩區5500戶受影響請先儲水

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市桃園區、蘆竹區多里22日晚上10時起到23日下午5時止，停水19小時，影響5500戶，經發局請停水區域民眾儲水備用和節約用水。記者曾增勳／攝影
桃園市桃園區、蘆竹區多里22日晚上10時起到23日下午5時止，停水19小時，影響5500戶，經發局請停水區域民眾儲水備用和節約用水。記者曾增勳／攝影

桃園市政府經發局今天下午表示，為辦理桃園區國際路二段（永安路至大興西路三段）汰換管線工程施工，5月22日晚上10時起到23日下午5時止，桃園區、蘆竹區多個里，將停水19小時，受到停水影響的住戶達5500戶，請停水區域民眾預先儲水備用，以免缺水不便。

市府經發局表示，因應桃園區國際路2段這項施工，這次停水區域為桃園區中成里、中埔里、西埔里及蘆竹區新興里，水壓降低區域為蘆竹區上興里、中興里、大竹里、上竹里。

該局提醒停水區域民眾預先在停水前6小時儲水，並請節約用水，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，用戶如有停供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

桃園市桃園區、蘆竹區多里22日晚上10時起到23日下午5時止，停水19小時，影響5500戶，經發局請停水區域民眾儲水備用和節約用水。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區、蘆竹區多里22日晚上10時起到23日下午5時止，停水19小時，影響5500戶，經發局請停水區域民眾儲水備用和節約用水。記者曾增勳／翻攝

停水 埔里

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