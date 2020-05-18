桃園市22日起停水19小時 兩區5500戶受影響請先儲水

桃園市政府經發局今天下午表示，為辦理桃園區國際路二段（永安路至大興西路三段）汰換管線工程施工，5月22日晚上10時起到23日下午5時止，桃園區、蘆竹區多個里，將停水19小時，受到停水影響的住戶達5500戶，請停水區域民眾預先儲水備用，以免缺水不便。

市府經發局表示，因應桃園區國際路2段這項施工，這次停水區域為桃園區中成里、中埔里、西埔里及蘆竹區新興里，水壓降低區域為蘆竹區上興里、中興里、大竹里、上竹里。