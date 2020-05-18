桃市私校特教老師不足 教育局：會督導改善

經教育部特殊教育通報網資料發現，桃園的特教生師比竟是六都墊底，平均31名特教生才有1名特教老師。不過桃園市教育局喊冤，公立高中職特教師生比為1比8，位居六都的前段班，私立學校則自2018年才改制隸屬市府管理，才將平均值拉低，會繼續進行督導改善。

市議員謝美英曾提出質疑，她查詢教育部特殊教育通報網資料發現，桃園高中職特教師生比竟為１比３１，平均31人才有1個老師，讓她直呼，特教環境極需改善。教育局回應，桃園目前高中職共有3000多名特教學生，自107年國高改隸，私立高中職才改為市府管理，公立特教老師有128位，私立高中職特教老師僅12位，因此才會把數據拉低。

教育局特殊教育科長林漢庭指出，國教署時代，一個班級的特教老師名額僅有1個，自2018年起，市立高中職增加到毎班3名特教老師員額，各市立高中已逐年補足特教師資，目前已達142名，市立高中職整體師生比為１比８。

私立學校部分，林漢庭表示，延續國教署補助，私立高中職聘一名合格老師後，可申請合格特教教師薪資經費。另外，班級特教生人數若達21人可聘一名輔導員；42人可聘兩名輔導員，更提供私校補助聘任資源班輔導員經費。

為何私立高中職特教老師僅有12位？林漢庭坦言，私校特教合格老師聘得較少，原因有流動率大、特教生多等，因此有可能出現「只聘輔導員、沒有合格教師」的狀況，他直呼不僅是桃園，全國都有這個問題。

只有輔導員、沒有合格教師，對私立高中職的特教生學習是否造成影響？林漢庭表示，雖為特教班，但學生多為情緒障礙、自閉症、肢體障礙等，學科上有學科老師教導，不會有太大的問題，而智能障礙的特教生都會到集中式特教班學習，不會受到影響。