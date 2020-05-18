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疫情趨緩 新竹市開放國中小集會式畢業典禮

中央社 / 新竹市18日電

因應武漢肺炎疫情，新竹市政府原要求轄內各校暫停集會式畢業典禮，市府今天表示，目前疫情趨緩，考量畢業典禮對學生意義重大，將開放各校依情形舉行畢業典禮。

新竹市政府上月宣布，為避免群聚感染風險，竹市各校畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停止，以維護學生及教職員工健康及校園安全。

竹市府今天發新聞稿指出，轄內國中小畢業典禮的舉辦期間為6月20日至27日，由各校擇日舉行，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，考量畢業典禮是人生重要階段，對學生意義重大，將開放依各校狀況舉行畢典。

竹市府教育處表示，國中小舉行畢業典禮，仍須遵守「防疫新生活運動」守則，包括落實消毒、實名制、體溫量測與社交距離等措施，若無法維持社交距離則要戴口罩，並建議遵守「室內100人、室外500人以下」集會原則。

教育處提醒，由於各校人數規模不一，將由學校依照人數規模，決定畢業典禮形式，如部分學校學生人數較多，若舉行集會式畢業典禮，將超過千人，建議可分梯次、縮小規模辦理。

教育處舉例，有部分學校規劃創意畢典，由班級內辦理專屬畢典、氣氛溫馨，再逐班到禮堂頒發畢業證書及相關獎項，讓學生與家長兼顧防疫安全與美好回憶。

畢業典禮 社交距離 疫情

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