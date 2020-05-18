桃捷公司人才招募延至7月展開 徵43名新血

桃園大眾捷運公司今天表示，因肺炎疫情延期的今年首次人才招募活動，預計7月展開，除原本招募24個名額，這次再增加19個名額，其中維修副工程師薪資更上看新台幣7萬6000元。

桃捷公司發布新聞稿表示，原定3月21日舉辦今年度首次的人才招募，雖然在年初完成報名手續，但受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響考試延期，隨著國內疫情逐漸趨緩，桃捷公司預定在7月舉辦考試。

桃捷公司董事長劉坤億說，目前規劃7月18日在大園國際高中舉辦第一試的術科及筆試，7月29日在桃捷公司進行口試、8月4日放榜、8月17日分發進用，期盼走出武漢肺炎衝擊，再創營運佳績。

劉坤億指出，原本預計在運務類及維修類招募24名新血，但為進用營運所需必要人力，另外再增加19個名額，共招募43名新血，薪水約3萬多元起跳。其中，在維修類開出的1名副工程師職缺，薪資更上看7萬6000元，條件相當優渥。

劉坤億表示，防疫期間為確保考生及試務人員健康，桃捷公司將隨時掌握中央流行疫情指揮中心公布的疫情狀況，訂立相關甄試防疫措施，並在考前2週公告在公司招募網站，也請考生務必遵守相關防疫措施。