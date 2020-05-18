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打造人行路網 新竹東山街、培英街步道預計年底完工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
東山街、培英街鄰近學區上下學時間通勤狀況。示意圖／新竹市政府提供
東山街、培英街鄰近學區上下學時間通勤狀況。示意圖／新竹市政府提供

新竹公園周邊是竹市重要學區，市府近年完成博愛街通學步道、汀埔圳步道，另獲內政部營建署「城鎮之心工程」競爭延伸型補助計畫，投入2245萬元今宣布啟動東山街及培英街步道工程，預計今年底完工。之後將完整串連六所學校間的人行交通路網，並連接起新竹公園、十八尖山，打造更宜人的步行環境。

市長林智堅指出，新竹公園鄰近的生活機能多元，不僅有十八尖山，更有東園國小、交通大學博愛校區、新竹高中、新竹高商、建華國中、培英國中等六校學區，市府透過步道將各節點串連，已完成博愛街學府路至食品路段人行道，近期完工的汀甫圳600公尺長步道則打通博愛街至東山街之間長期受阻斷的路段，本次工程施作的東山街與培英街兩路段，將使後站步行路網更完整。

都發處指出，東山街、培英街步道工程獲內政部營建署「城鎮之心工程」競爭延伸型補助計畫，將從食品路至學府路間總長380公尺的東山街和400公尺的培英街路段，以及路口的街角空間，營造安全舒適的步行環境。

東山街、培英街是6校上下學時段的重要通勤道路，長期以來人車動線混亂，本工程除增設人行道，未來完工後為改善人車流秩序，保障學童步行環境安全，將於早上7至8點、下午4至5點半兩個通勤時段實施培英街路段完全淨空禁止停車，鼓勵學童使用人行步道通學或行走至新竹公園再進行接送，東山街則規畫縮減車道及單側路肩空間設置標線型人行道。

都發處表示，本工程屬於新竹市步行城市計畫中的一環，鄰近新竹公園、汀甫圳等重要都市節點，正式開放後將完善新竹公園至新竹中學、培英國中等學區之間的步行路徑，使東山街、培英街、食品路、學府路的步行空間彼此串連，並延續新竹公園、動物園經孔廟到十八尖山的都會休憩軸帶。

東山街改善後示意圖。示意圖／新竹市政府提供
東山街改善後示意圖。示意圖／新竹市政府提供
東山街及培英街步道工程路線說明。示意圖／新竹市政府提供
東山街及培英街步道工程路線說明。示意圖／新竹市政府提供

新竹 人行道

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