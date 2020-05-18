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2.1億元通霄溪伏流水工程照做 議員槓縣長
前瞻基礎建設2.1億元苗栗縣通霄溪伏流水工程，爭議聲中5月15日縣府照常開工，縣議員張可欣質詢抨擊縣府不顧民意，21億元只灌溉30多公頃農田，不符合效益；縣長徐耀昌則回擊，伏流水工程全國都沒有反對案例，唯獨在通霄鎮，他懷疑派系作祟。
苗栗縣議會定期會今天總質詢議員，縣議員温宜靜、張可欣、張佳玲聯合總質詢，張可欣指出，通霄鎮梅南里從來沒有缺水問題，卻施作伏流水工程，而且21億元只灌溉30多頃農田，地方組自救會反對，縣府卻打著鯉魚潭水庫名義，讓一些不太識字農民簽同意書，另她也懷疑因反對伏流水工程，反映一些地方建設受到排擠，沒有下文。
徐耀昌抬高聲量答覆，指出前縣議員邱紹俊在縣議會幾乎每一次都反映，鯉魚潭水庫虧欠通苑地區用水太多，立委陳超明好不容爭取到通霄溪伏流水工程，全國都沒有反對的案例，只有在通霄鎮，他懷疑派系介入。
縣府水利處表示，2.1億元伏流水工程5月15日開工，將施作2座農塘約9萬立方公尺蓄水，農塘由上往下挖，距離民宅最近從23.2公尺，拉長到50公尺，至於居民有意見2口深水井，水利處檢討中。
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