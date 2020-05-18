快訊

為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2.1億元通霄溪伏流水工程照做 議員槓縣長

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員張可欣與縣長徐耀昌今天為通霄溪伏流水工程，在縣議會互摃。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張可欣與縣長徐耀昌今天為通霄溪伏流水工程，在縣議會互摃。記者范榮達／攝影

前瞻基礎建設2.1億元苗栗縣通霄溪伏流水工程，爭議聲中5月15日縣府照常開工，縣議員張可欣質詢抨擊縣府不顧民意，21億元只灌溉30多公頃農田，不符合效益；縣長徐耀昌則回擊，伏流水工程全國都沒有反對案例，唯獨在通霄鎮，他懷疑派系作祟。

苗栗縣議會定期會今天總質詢議員，縣議員温宜靜、張可欣、張佳玲聯合總質詢，張可欣指出，通霄鎮梅南里從來沒有缺水問題，卻施作伏流水工程，而且21億元只灌溉30多頃農田，地方組自救會反對，縣府卻打著鯉魚潭水庫名義，讓一些不太識字農民簽同意書，另她也懷疑因反對伏流水工程，反映一些地方建設受到排擠，沒有下文。

徐耀昌抬高聲量答覆，指出前縣議員邱紹俊在縣議會幾乎每一次都反映，鯉魚潭水庫虧欠通苑地區用水太多，立委陳超明好不容爭取到通霄溪伏流水工程，全國都沒有反對的案例，只有在通霄鎮，他懷疑派系介入。

縣府水利處表示，2.1億元伏流水工程5月15日開工，將施作2座農塘約9萬立方公尺蓄水，農塘由上往下挖，距離民宅最近從23.2公尺，拉長到50公尺，至於居民有意見2口深水井，水利處檢討中。

苗栗縣議員張可欣與縣長徐耀昌今天為通霄溪伏流水工程，在縣議會互摃。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張可欣與縣長徐耀昌今天為通霄溪伏流水工程，在縣議會互摃。記者范榮達／攝影

徐耀昌 苗栗縣 水庫

延伸閱讀

財長留任 有三大考驗

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

5年還50億 苗栗血淚償債路 一切要從電梯說起

徐耀昌喊520後修財劃法 鄭文燦：我也贊成

相關新聞

打造人行路網 新竹東山街、培英街步道預計年底完工

新竹公園周邊是竹市重要學區，市府近年完成博愛街通學步道、汀埔圳步道，另獲內政部營建署「城鎮之心工程」競爭延伸型補助計畫，...

2.1億元通霄溪伏流水工程照做 議員槓縣長

前瞻基礎建設2.1億元苗栗縣通霄溪伏流水工程，爭議聲中5月15日縣府照常開工，縣議員張可欣質詢抨擊縣府不顧民意，21億元...

桃市學校小規模戶外教學 鄭文燦：即日起恢復辦理

隨疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天上午表示，考量各級學校很多課程需要戶外教學活動，在秉持分流、分班、不過夜原則，即日起可恢復...

桃市推防疫安心餐廳標章 鄭文燦：看到認證章放心入內

疫情逐漸緩和，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，即日起，市府實施防疫安心餐廳認證標章，規定防疫標準，原一桌10人減為8人、單一...

新竹左岸獲補助 水廊再升級

新竹市府爭取經費投入「新竹左岸濱水廊道景觀計畫」四項工程，將以「生態優先」為主軸，包括濕地、草原與狗狗公園等，預計年底完工。

疫情影響 校園才藝線上演出

畢業季將至，以往藝能、音樂班及舞蹈班多數都辦畢業展演，新冠疫情雖然趨緩，但許多學校顧慮群聚感染而「超前部署」，桃園武陵高中音樂班畢業音樂會今天線上首播，其他學校多改用微電影、錄影光碟等方式，新竹市大部分學校選擇暫停辦理或延後。

鄉親鄉情／楊梅秀才茶 精緻路線連3年獲肯定

桃園市楊梅區以「秀才茶」聞名，在秀才窩、矮坪仔一帶，有面積40餘公頃的茶園，除丘陵山坡地及豐沛雨量等適合茶樹生長，日據時期設立了茶葉改良場，也促使楊梅成為桃園茶葉重鎮。

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

桃園市青埔特定區全台最大的日本橫濱八景島水族館、瑞典商IKEA桃園青埔店外觀硬體完工，能否如期今年夏季或下半年開幕，引起...

苗栗女版蕭煌奇 歌唱讓她從黑暗中找到了自信

全盲看不清楚世界，沒有擊敗楊玉凡，黑暗世界中，她從歌唱找到了自信，黑暗中燃起了夢想的光」，去年出了一張迷你專輯「夢想的光...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

原始林秘道+無敵海景 基隆也有「1日雙塔」新路線

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。