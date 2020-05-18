百名車友見證下 他在賽車場向女友求婚成功

520將到，當天預計有新人到戶政所登記結婚，賽車車友陳世迪昨天到麗寶賽車場，在上百名車友見證下，他向女友求婚成功。

台中麗寶國際賽車場昨傳出喜訊，百名二輪重機車友的見證下，頂著31度的高溫，男主角陳世迪曬婚求愛，他全身穿著整套皮製賽車服即便高溫難耐，仍誠意十足、單膝下跪，捧著鮮花大喊:「憶汝，請妳嫁給我」，在百位車友的見證下，取得女主角楊憶汝答應肯，為她戴上幸福的鑽戒，成為麗寶國際賽車場自2018年年底大賽道開業近一年多以來，首位在大賽道求婚成功的甜蜜佳偶。

目前在桃園工作之陳世迪是工程師，與女方正式交往約一年多，雙方近期有共識想結婚，男方思索已久希望能有一個特別且公開的盛大求婚場面，籌備已久卻找不到合適的時間點，最近新冠肺炎台灣疫情逐漸趨緩，他串聯車友選擇昨天到麗寶國際賽車場練車時，騎著愛車在最愛的賽道上，向即將攜手邁入另一個人生階段的女友求婚。