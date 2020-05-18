百名車友見證下 他在賽車場向女友求婚成功
520將到，當天預計有新人到戶政所登記結婚，賽車車友陳世迪昨天到麗寶賽車場，在上百名車友見證下，他向女友求婚成功。
台中麗寶國際賽車場昨傳出喜訊，百名二輪重機車友的見證下，頂著31度的高溫，男主角陳世迪曬婚求愛，他全身穿著整套皮製賽車服即便高溫難耐，仍誠意十足、單膝下跪，捧著鮮花大喊:「憶汝，請妳嫁給我」，在百位車友的見證下，取得女主角楊憶汝答應肯，為她戴上幸福的鑽戒，成為麗寶國際賽車場自2018年年底大賽道開業近一年多以來，首位在大賽道求婚成功的甜蜜佳偶。
目前在桃園工作之陳世迪是工程師，與女方正式交往約一年多，雙方近期有共識想結婚，男方思索已久希望能有一個特別且公開的盛大求婚場面，籌備已久卻找不到合適的時間點，最近新冠肺炎台灣疫情逐漸趨緩，他串聯車友選擇昨天到麗寶國際賽車場練車時，騎著愛車在最愛的賽道上，向即將攜手邁入另一個人生階段的女友求婚。
陳世迪表示，他玩車已超過10年，騎車是一種休閒與放鬆，很感謝另外一半諒解並且願意花時間陪他一起週末練車，預計疫情過後，可能再跟老婆一起騎重機至日本環島旅遊，享受兩人的蜜月旅行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言