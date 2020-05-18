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桃市學校小規模戶外教學 鄭文燦：即日起恢復辦理
隨疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天上午表示，考量各級學校很多課程需要戶外教學活動，在秉持分流、分班、不過夜原則，即日起可恢復學校小規模戶外教學活動，各校收到教育局公文即可恢復辦理。
之前疫情擴散時，桃園市各級學校各種戶外、教學活動紛紛取消，連帶各級學校學生最重視的畢業旅行，取不取消? 備受學生關切，市府教育局調查指出，針對畢業旅行，國小有93校辦完、47校取消、48校延後；國中有63校辦完、5校取消、2校規畫中；高中通常高二辦理，已有5校辦完、28校評估高三上學期辦理。
鄭文燦表示，考量各學校戶外教學活動需要，在秉持分流、分班、不過夜原則，各校可恢復小規畫戶外教學活動，還有農事小體驗、社區小旅行、環境教育認證場所、觀光工廠小型活動都可以恢復，各學校只要教育局公文一到就可恢復辦理。
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