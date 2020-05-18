快訊

十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

人類第一個「兆萬富翁」？防疫發大財與「最惡貧富差」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市推防疫安心餐廳標章 鄭文燦：看到認證章放心入內

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市衛生局提出餐飲業行動認證標章草案及認證標章圖案（見圖），討論修正為「防疫安心餐廳認證標章」，即日起實施，讓民眾挑選用餐。記者曾增勳／翻攝
桃園市衛生局提出餐飲業行動認證標章草案及認證標章圖案（見圖），討論修正為「防疫安心餐廳認證標章」，即日起實施，讓民眾挑選用餐。記者曾增勳／翻攝

疫情逐漸緩和，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，即日起，市府實施防疫安心餐廳認證標章，規定防疫標準，原一桌10人減為8人、單一包廂方式，餐廳室內控制在250人以下，由衛生局執行訪視後，對合格餐廳發給防疫安心餐廳認證標章，讓民眾消費，「現在民眾可以到餐廳去了、不需完全待在家裡」。

桃園市衛生局長王文彥在防疫專案會議，提出「桃園市餐飲業防疫認證標章」草案討論，將原每桌10人，降為最多8人，用餐符合規定下，在疫情緩和下，民眾外出用餐，可挑選貼用認證標章的業者享用美食。

鄭文燦表示，經討論該草案修正為「防疫安心餐廳認證標章」，將每桌10人減為8人，採單一包廂方式，餐廳室內控制在250人以內，即日起實施，衛生局完成訪視發給認證標章，讓消費者依循用餐、自主管理，他亦將親自走訪合格認證餐廳試吃，民眾亦可到餐廳用餐了。

桃園市長鄭文燦（見圖）宣布，即日起，市府實施防疫安心餐廳認證標章，規定原一桌10人減為8人、單一包廂，室內控制在250人以下，讓民眾挑選用餐。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）宣布，即日起，市府實施防疫安心餐廳認證標章，規定原一桌10人減為8人、單一包廂，室內控制在250人以下，讓民眾挑選用餐。記者曾增勳／攝影

衛生局 疫情 鄭文燦

延伸閱讀

蘇貞昌悼鍾肇政 肯定對台灣文學、民主3大貢獻

在地心企業／深耕不織布20年 易廷入口罩國家隊

鄭文燦：鍾肇政是台灣文學之母 歷史大河小說的先驅

桃市紓困金破億 鄭文燦送公所人員媽媽桃幫加油

相關新聞

桃市學校小規模戶外教學 鄭文燦：即日起恢復辦理

隨疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天上午表示，考量各級學校很多課程需要戶外教學活動，在秉持分流、分班、不過夜原則，即日起可恢復...

桃市推防疫安心餐廳標章 鄭文燦：看到認證章放心入內

疫情逐漸緩和，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，即日起，市府實施防疫安心餐廳認證標章，規定防疫標準，原一桌10人減為8人、單一...

新竹左岸獲補助 水廊再升級

新竹市府爭取經費投入「新竹左岸濱水廊道景觀計畫」四項工程，將以「生態優先」為主軸，包括濕地、草原與狗狗公園等，預計年底完工。

疫情影響 校園才藝線上演出

畢業季將至，以往藝能、音樂班及舞蹈班多數都辦畢業展演，新冠疫情雖然趨緩，但許多學校顧慮群聚感染而「超前部署」，桃園武陵高中音樂班畢業音樂會今天線上首播，其他學校多改用微電影、錄影光碟等方式，新竹市大部分學校選擇暫停辦理或延後。

鄉親鄉情／楊梅秀才茶 精緻路線連3年獲肯定

桃園市楊梅區以「秀才茶」聞名，在秀才窩、矮坪仔一帶，有面積40餘公頃的茶園，除丘陵山坡地及豐沛雨量等適合茶樹生長，日據時期設立了茶葉改良場，也促使楊梅成為桃園茶葉重鎮。

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

桃園市青埔特定區全台最大的日本橫濱八景島水族館、瑞典商IKEA桃園青埔店外觀硬體完工，能否如期今年夏季或下半年開幕，引起...

苗栗女版蕭煌奇 歌唱讓她從黑暗中找到了自信

全盲看不清楚世界，沒有擊敗楊玉凡，黑暗世界中，她從歌唱找到了自信，黑暗中燃起了夢想的光」，去年出了一張迷你專輯「夢想的光...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

原始林秘道+無敵海景 基隆也有「1日雙塔」新路線

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

在嘉體驗韓劇美景 嘉義縣5月下旬迎接「黃金雨」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。