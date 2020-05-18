桃市推防疫安心餐廳標章 鄭文燦：看到認證章放心入內

疫情逐漸緩和，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，即日起，市府實施防疫安心餐廳認證標章，規定防疫標準，原一桌10人減為8人、單一包廂方式，餐廳室內控制在250人以下，由衛生局執行訪視後，對合格餐廳發給防疫安心餐廳認證標章，讓民眾消費，「現在民眾可以到餐廳去了、不需完全待在家裡」。

桃園市衛生局長王文彥在防疫專案會議，提出「桃園市餐飲業防疫認證標章」草案討論，將原每桌10人，降為最多8人，用餐符合規定下，在疫情緩和下，民眾外出用餐，可挑選貼用認證標章的業者享用美食。