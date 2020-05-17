新竹左岸獲補助 水廊再升級

新竹市府爭取經費投入「新竹左岸濱水廊道景觀計畫」四項工程，將以「生態優先」為主軸，包括濕地、草原與狗狗公園等，預計年底完工。

環保局指出，四項工程包括優化兩處人工濕地、闢建前溪草原並優化狗狗公園、優化全線濱河自行車綠廊道及生態池與渠道。

「前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化」部分，將把廢棄農田闢建成全新「前溪草原」，並重鋪台68線橋下的堤防長廊，讓民眾可以散步，優化狗狗公園則新增3座休憩棚、10類犬隻遊戲設備2組、18座拴狗柱、5座狗便袋，讓飼主安心又便利。

「溪埔子濕地與柯子湖濕地優化工程」將補植濕地植栽，增加綠化面積達4.5公頃，並種植喬木與灌木，增加生態機能，並在台68線橋下增設自行車休憩點及生態環境教育解說空間。

「全線濱河自行車道廊道景觀優化工程」將大範圍增加左岸自行車道10公里主線道、4.2公里次線道周邊的生物棲地，也將清除車道兩側雜木，更在7大出入口、2大濕地等地架設44支監視器，讓民眾安心遊玩、也防止有心人士傾倒廢棄物。

「生態池與渠道優化工程」將重整水源出入口旁的水源生態池，補植水生植栽，營造生物復育棲地環境，提供小型生物庇護所及移動廊道；並設置大榕樹下的休憩區及可觀察生態的近水棧道。