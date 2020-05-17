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鄉親鄉情／楊梅秀才茶 精緻路線連3年獲肯定

聯合報 / 記者高宇震／桃園報導
楊梅双霖茶庄負責人莊榮合，以「秀才紅茶」連續3年獲桃園十大伴手禮。 記者高宇震／攝影
楊梅双霖茶庄負責人莊榮合，以「秀才紅茶」連續3年獲桃園十大伴手禮。 記者高宇震／攝影

桃園市楊梅區以「秀才茶」聞名，在秀才窩、矮坪仔一帶，有面積40餘公頃的茶園，除丘陵山坡地及豐沛雨量等適合茶樹生長，日據時期設立了茶葉改良場，也促使楊梅成為桃園茶葉重鎮。

楊梅在地双霖茶庄老闆，也是茶葉產銷班長的莊榮合，以「秀才紅茶」連續3年獲桃園十大伴手禮，去年還獲選楊梅一區一特色伴手禮。他表示，大桃園地區茶樹一年採收春夏秋三季居多，其中楊梅地區依季節轉換，在地茶廠主要生產紅茶、烏龍茶、東方美人茶等三種茶，以青心大冇、台茶12號金萱、台茶17號白露、台茶18號紅玉等樹種，製成的茶以不苦不澀著稱，走高單價、精緻化路線。

莊榮合指出，日據時期，楊梅、平鎮、龍潭為北台灣主要茶葉產區之一，由於楊梅位於三區之間，因此設茶葉改良場，並以外銷歐美為主，光復後逐漸沒落，民國60年代幾乎沒了國際市場，而近年秀才茶因走精緻化、高單價路線，無法與外國便宜的飲料茶競爭。

另外，台灣包含茶業整體農業缺工問題嚴重，桃園市府近年積極推廣可機械種植採收的平地茶，製成紅茶綠茶，提供給飲料業者。

「不少愛喝茶民眾誤將顏色較淡的青茶、包種茶等部分發酵茶，當成無發酵的綠茶」，莊榮合指出，許多民眾「只懂喝茶」，缺乏茶的知識，近期將在東流里設立新的製茶廠，提供DIY製茶體驗，也教民眾如何認茶，提升大眾對於茶的認識。

茶葉 日據時期

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