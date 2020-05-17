竹北家樂福大樓租約爭議 竹縣府勝訴取回產權

中央社 / 新竹縣17日電

總值逾新台幣10億元的新竹縣竹北家樂福大樓，因土地租約年限問題，新竹縣政府4年前與BOT廠商福松建設公司打官司，日前獲最高法院判勝訴，將取回建物所有權。

法院判決指出，前新竹縣長范振宗為解決竹北、新竹縣府周邊停車問題，提案以獎勵民間投資興建，在光明六路上一處土地興建停車場大樓，由福松建設公司取得投資，租用土地。

當時竹縣府與福松建設的投資契約載明土地租期為85年1月26日至105年1月25日止，共20年，但簽約前，縣府的相關審查會卻又通過福松公司提出修正後的投資興建企劃書，其中補充事項中寫著「土地租期延長為50年」。

當時竹縣府建設局長黃崑義草擬投資契約時，又在契約內明定，把興建計畫書內容視同合約內容，以致出現租期20年與50年之爭議，後續引發范振宗、黃崑義被控涉貪，2人先後遭判刑入獄。

前新竹縣長邱鏡淳為討回竹北家樂福大樓的產權，責成當時的縣府秘書長、現任新竹縣長楊文科處理，不惜舉債當擔保金向法院聲請「假執行」，爭取建物所有權，主張租約為20年。

最高法院日前判決確定，指竹北家樂福大樓的土地租約僅20年，判新竹縣政府勝訴。楊文科接受媒體訪問表示，會在近期塗銷地上權且完成建物所有權登記，並進行其他強制執行工作。

楊文科指出，基於「買賣不破租賃」，將與竹北家樂福大樓內的店家溝通，釐清縣府與業者之間是否有另訂新約的可能，以利未來招商發展；另也將追討福松公司於租約到期後，佔用縣府土地與建物轉租店家收取的租金。

新竹 家樂福 楊文科

延伸閱讀

防治紅火蟻 竹縣預算千萬

維護民眾生活安全 竹縣公園綠地加強紅火蟻防治

輕軌紅線優先審議 竹縣市槓上

大新竹輕軌未包含竹縣 竹市府：縣府未提供充分資料

相關新聞

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

桃園市青埔特定區全台最大的日本橫濱八景島水族館、瑞典商IKEA桃園青埔店外觀硬體完工，能否如期今年夏季或下半年開幕，引起...

苗栗女版蕭煌奇 歌唱讓她從黑暗中找到了自信

全盲看不清楚世界，沒有擊敗楊玉凡，黑暗世界中，她從歌唱找到了自信，黑暗中燃起了夢想的光」，去年出了一張迷你專輯「夢想的光...

盼創多贏 桃園訂古蹟容積移轉要點

各地古蹟保存與開發常有衝突，桃園市政府最近訂出古蹟容積移轉審查許可要點，但所有權人須先提古蹟維護計畫經審查過關，才可取得容積移轉許可證明，容積移轉基地面積與鄰路也要求須達一定規模，希望創造多贏局面。

奉獻教育 蔡聖賢模範公務員

桃園市政府選拔出16名模範公務人員，其中教育局國中教育科長蔡聖賢原在企業當採購工程師，忘不了兒時想當老師的夢想，42歲投身教育界，3年前從大成國中校長調任現職，掌理全市國中繁重的業務，他自嘲校長改當科長「是傻瓜才會做的事」，但為教育奉獻很有成就感，當個快樂傻瓜甘之如飴。

防治紅火蟻 竹縣預算千萬

新竹縣除五峰、尖石鄉外，其他鄉鎮市都接獲紅火蟻通報，目前防治面積約1萬1千多公頃，列管案件約3024件，縣府去年將紅火蟻防治預算提高至1千萬元，並採區域聯合防治成立紅火蟻應變小組LINE群組，4月更添購揹負式動力散布機噴藥，縣長楊文科說，公園綠地、堤防、步道、分隔島及行政機關周邊都加強防治，盼還給民眾安心的休憩場所。

銅鑼鄉長補選 謝昌年捲土重來勝出

苗栗縣銅鑼鄉長補選昨天投票，傍晚結果出爐，捲土重來參選鄉長的謝昌年勝出；雖然新冠肺炎疫情威脅已趨緩，但這次補選的防疫措施比縣內之前3場補選更嚴密，選民必須戴口罩才能進入投開票所，下午觀看開票也採實名制，民眾必須戴口罩並登記身分證字號。

兼顧開發與文資保存 桃市古蹟土地容積移轉要點上路

各地古蹟保存與開發屢傳衝突，遭突襲拆除、甚至被焚毀也時有所聞，為強化古蹟保存，也兼顧開發權益，桃園市政府前天已經發布古蹟...

苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出

苗栗縣銅鑼鄉長補選今天投票，晚間結果出爐，捲土重來的謝昌年以3411 票贏得補選；雖然國內新冠肺炎疫情威脅已趨緩，但這次...

超萌「丁滿」爬天空之橋 六福村保育員打造動物樂園

六福村主題遊樂園除了遊樂設施外，還有全台唯一的野生動物園，六福村保育員平時負責餵食照料動物，更是動物玩具專家，透過位不同...

熱門新聞

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

侵占五股公有地還抗議 新北巿府決心整地改為公車亭

原始林秘道+無敵海景 基隆也有「1日雙塔」新路線

台74線大里聯絡平面道 增3開口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。